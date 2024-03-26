Украинские АЗС изменили цены на бензин и дизель: сколько теперь стоит ими заправиться

И снова стоимость скорректирована в сторону подорожания

В Украине сети АЗС снова изменили цены на бензин и дизель. Так, эти виды топлива в очередной раз показали удорожание.

Об этом сообщает Enkorr. На прошлой неделе был показан быстрый рост цен на топливо в ОККО и WOG. Новости в это воскресенье раскрыли, что эта тенденция охватила большинство других сетей, включая даже тех, кто поначалу не проявлял особого энтузиазма в повышении.

Какие цены на бензин и дизель на украинских АЗС

Например, в сети "Авантаж 7" цены на топливо выросли больше всего по всей стране, увеличившись на 1,50 грн/л до 49,95 грн/л для бензина А-95 и дизельного топлива. Аналогичные повышения цен были замечены и в других сетях, таких как "БРСМ-Нефть". У него А-95 подорожал на 1,09 грн/л, до 50,60 грн/л, дизтопливо – на 1,03 грн/л, до 50,34 грн/л. Согласно стратегии последнего времени оператор неравномерно пересматривал цены в сети. А-95-й на АЗК в Черкасской области подорожал на 1,80 грн/л (до 47,79 грн/л), тогда как в Закарпатской и Кировоградской областях — на 0,80 грн/л (50,79 грн/л) /л). Дизтопливо больше всего подорожало в Запорожской области — на 1,50 грн/л, до 49,49 грн/л, меньше всего — в Черкасской, на 0,50 грн/л, до 48,49 грн/л.

Ценовая активность в сетях среднего ценового диапазона оказалась меньше по сравнению с предыдущей неделей, когда основной потенциал увеличения цен уже был исчерпан. Что касается премиум-сегмента, то изменения почти не заметны, за исключением SOCAR, который добавил 1 грн/л к ценам на своих АЗК. Разница между ценами в премиум- и дискаунт-сетях уменьшилась почти на 1 грн/л и составляет 7,38 грн/л для бензина и 7,51 грн/л для дизельного топлива.

Несмотря на рост цен, спрос на топливо остается на низком уровне. Это может быть положительным сигналом для рынка, но пока радоваться могут только ритейлеры, наблюдающие рост маржинальности. Вашему вниманию стоимость бензина и дизеля на других украинских АЗС.

Цены на бензин и дизель

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, сколько стоит 1 км вашим автомобилем на бензине, дизеле, газе и электричестве. Как оказалось, автомобиль с ГБО — не самый экономный вид транспорта.