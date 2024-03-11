При какой оптимальной скорости движения авто можно сэкономить топливо: эффективные рекомендации водителям

На это влияет несколько факторов

Из-за постоянного повышения цен на топливо вопрос его сбережения для автомобилистов всегда актуален. Экономия топлива включает в себя множество факторов, одним из которых является скорость.

"Телеграф" подготовил для водителей эффективные рекомендации того, какой должна быть оптимальная скорость, чтобы сэкономить использование бензина и дизеля в машине. Сразу отметим, что на это влияют дорожное покрытие, манера вождения, качество топлива, нагрузка на двигатель и его мощность, а также тип транспортного средства и его состояние.

Какой должна быть оптимальная скорость для экономии топлива

Как ни странно, но авто потребляет топлива меньше на трассе, чем в городе. Из-за постоянного торможения и набора скорости расход топлива увеличивается. Водителей и автовладельцев несколько напрягает тот факт, что в технических характеристиках машины производителем указывается одно значение показателя расхода топлива на километр пути, а в реальности эта цифра больше.

Следовательно, меньше всего бензина или дизеля будет тратиться при небольших оборотах на высокой передаче. В начале движения нужно плавно примерно в районе 25 секунд разгоняться до 50 км/ч, а на тахометре должно быть не более 1,5 тысячи об/мин. Если учитывать бюджетный автомобиль, то оптимальная скорость его движения должна быть 65-85 км/ч. На идеальной трассе возможна экономия топлива и при скорости в 90-95 км/ч.

Если опираться на исследования автоэкспертов, то получается следующая картина по увеличению расхода топлива: при 96 км/ч – на 3%, 104,6 км/ч – на 8%, 112,6 км/ч – на 17%, 120,7 км/ч – на 23%, 128,76 км/ч – на 28%. В общем, эксперты советуют научиться использовать инерцию во время езды, а также реже сбавлять скорость.

Кроме того, не забывайте контролировать давление в шинах (доказано, что если давление в шинах ниже нормы на 0,4 атмосферы, то расход топлива увеличивается на 10%). Также не нужно возить в багажнике предметы, которыми вы не пользуетесь, не допускайте загрязнения воздушного фильтра, не заправляйте топливный бак бензином с меньшим октановым числом, чем рекомендует автопроизводитель.

Впрочем, ни в коем случае не забывайте и о правилах безопасности, а именно штрафе за превышение скорости. В Украине разрешена максимальная скорость транспортных средств в пешеходной и жилой зоне составляет 20 км/ч, в населенных пунктах — не более 50 км/ч, для водителей со стажем менее двух лет — до 70 км/ч, на дороге с двойной сплошной не более 90 км/ч, на дороге с разделительной полосой – не более 110 км/ч, на автомагистрали – не более 130 км/ч, а во время буксировки скорость не должна превышать 50 км/ч.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, каким образом можно проверить качество бензина в домашних условиях. За должное топливо ваша машина будет "благодарить" вас еще достаточно времени.