Сколько стоит 1 км дороги вашим автомобилем на бензине, дизеле, газе и электричестве

Авто с ГБО – не самый экономный вид транспорта

Каждый из нас хочет, чтобы автомобиль был экономичным. А еще лучше – чтобы на него вообще не нужно было тратить деньги.

К сожалению, так не бывает. Когда ты владеешь авто, должен быть готов к плановым (бензин, смазка, ТО, летние/зимние шины), а также внеплановым (например, ремонту) затрат. К счастью, современные автомобили потребляют гораздо меньше топлива, чем, например, 10 лет назад. Но и топливо сейчас дорогое. "Телеграф" посчитал, на каком автомобиле ездить экономнее всего — на дизельном, бензиновом, электрическом или с ГБО. Рассказываем, как высчитать, сколько стоит 1 км пути именно вашим автомобилем.

Расчет стоимости 1 км пробега на бензине

Чтобы определить, сколько стоит 1 км дороги вашим авто, воспользуйтесь следующей формулой: стоимость 1 км = (расход бензина/100) *цена бензина.

Расход бензина измеряется в литрах на 100 км (л/100 км). Эту информацию можно найти в техническом паспорте вашего автомобиля или на сайте производителя.

К примеру, Renault Duster тратит около 8,4 л/100 км. Цена бензина по состоянию на 25 марта — 53,32 грн/л.

Отсюда следует, что стоимость 1 км = (8,4/100)*53,32 = 4,48 грн/км. Это значит, что в этом примере 1 км пробега на Renault Duster стоит 4,48 грн.

Расчет стоимости 1 км пробега на дизеле

К примеру, возьмем Skoda Octavia 2.0 TDI со 6-ступенчатой МКПП. Расход дизельного горючего этого авто составляет 5,1 л/100 км (комбинированный цикл). Цена дизельного горючего: 53,68 грн/л (по состоянию на 25 марта).

Расчет: стоимость 1 км = (5,1/100) * 53,68 = 2,74 грн/км. Итак, в этом примере 1 км пробега на Skoda Octavia 2.0 TDI при стоимости дизеля 53,68 грн/л стоит 2,74 грн.

Расчет стоимости 1 км пробега авто с ГБО

К примеру, возьмем Renault Logan 1.6 MPI с ГБО. Расход газа составляет около 9,5 л/100 км (комбинированный цикл). Цена газа в Украине сегодня 28,11 грн/л.

Расчет: стоимость 1 км = (9,5/100)*28,11 = 2,67 грн/км. Итак, в этом примере 1 км пробега на Renault Logan 1.6 MPI с ГБО стоит 2,67 грн.

Расчет стоимости 1 км пробега для электрокара

Чтобы рассчитать стоимость 1 км пробега на электрокаре, вам понадобится знать расход энергии вашего электрокара. Эту информацию можно найти в техническом паспорте или на сайте производителя. Расход энергии обычно измеряется в киловатт-часах на 100 км (кВт·ч/100 км). Также нужно знать тариф на электроэнергию. Данную информацию можно получить у поставщика электроэнергии.

К примеру, возьмем Nissan Leaf 2021 с 40-киловаттной батареей. Расход энергии: 15 кВт-ч/100 км (комбинированный цикл). Цена электроэнергии: 2,64 грн/кВт-ч (при условии, что вы будете подзаряжать электрокар дома, а не на публичных зарядных станциях).

Сначала рассчитаем, сколько кВт-ч требуется на 1 км: 15 кВт-ч/100 км = 0,15 кВт-ч/км. Далее умножим эту величину на цену электроэнергии: 0,15 кВт-ч/км*2,64 грн/кВт-ч = 0,396 грн/км.

Итак, в этом примере 1 км пробега на Nissan Leaf 2021 с 40-киловаттной батареей стоит 0,396 грн. Для более точного расчета стоимости 1 км пробега можно использовать специальные онлайн-калькуляторы.

Ранее Телеграф писал, что в Украине выросли цены на автогаз. В конце недели крупные топливные сети – ОККО и WOG – увеличили стоимость газа.