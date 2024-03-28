Ненастье наделало беды на дорогах западной Украины: в Службе восстановления инфраструктуры показали последствия (фото)

Такой штормовой ветер должен удержаться 28 и 29 марта

27 и 28 марта в некоторых областях Украины бурлит непогода. Сильный штормовой ветер ломает деревья, гнет рекламные щиты и линии электропередач.

За последние дни на западе Украины были зафиксированы высокие показатели скорости ветра — более 20 метров в секунду с порывами. В областных гидрометцентрах Тернопольщины и Буковины объявляли штормовое предупреждение – желтый уровень опасности. Такова была скорость ветра, по данным сайта ventusky, 27 марта.

Непогода наделала беды

Сильный ветер причинил большие неудобства и даже опасности для автомобилистов. Только в Тернопольской области непогода повалила 22 дерева. Об этом сообщили в местном управлении Службы восстановления инфраструктуры.

Также в городе Бережаны, бывшем райцентре Тернопольской области рекламный щит упал на авто. К счастью, находившиеся в авто люди не пострадали. В авто полностью разбито лобовое стекло, пишут в местном Telegram-канале.

На Буковине из-за падения деревьев не только были перекрыты некоторые дороги, но и несколько деревень остались без света. Об этом сообщили в Черновцыоблэнерго.

Ранее Телеграф писал, что в США в воду упал двухкилометровый мост с людьми и авто. На мосту в момент происшествия могло быть множество автомобилей.