ДТП парализовало Днепр: город застыл в длиннющих пробках после аварии (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Упавший на дорогу столб частично остановил движение
В пятницу, 15 марта, ужасное ДТП парализовало Днепр. Город застыл в длинных пробках.
Об этом информируют местные телеграммы, а также публикуют видео с места событий. Автомобильная авария произошла на въезде на Центральный (Новый) мост с левого берега города.
"Джип размотался в электроопору на въезде на Новый мост с левого берега. Оборвана контактная сеть для троллейбусов. Движение почти парализовано", — говорится в сообщении.
На опубликованном видео видно, что джип Ford стоит рядом с заваленным столбом электроопоры, а вокруг него лежат провода контактной сети для общественного транспорта. Столб упал на проезжую часть дороги и парализовал движение.
Отмечается, что автомобиль Honda столкнулся с Ford, а тот влетел в столб. Водителя автомобиля Ford "скорая" забрала в больницу.
Масштабные пробки охватили левый берег города в направлении центра, отмечают горожане. В таких условиях привычные 5-10 минут дороги, чтобы пересечь Новый мост, превратились в более 30 минут.
Альтернативным путем для днепрян является Амурский мост, однако этот путь требует больше времени, которое может быть равно тому, какой простоят автомобили или общественный транспорт в пробке.
Последствия ДТП уже ликвидирует аварийная служба. Старую опору, которая в результате падения перекрыла движение, демонтируют и устанавливают временную подвеску контактной сети.
Ранее "Телеграф" писал, что на Кольцевой дороге вблизи Киева произошло страшное ДТП. Столкнулись 2 автомобиля — Renault и Volkswagen.