Негода наробила лиха на дорогах західної України: у Службі відновлення інфраструктури показали наслідки (фото)

Такий штормовий вітер має утриматись 28 та 29 березня

27 та 28 березня у деяких областях України вирує негода. Сильний штормовий вітер ламає дерева, гне рекламні щити і лінії електропередач.

За останні дні на заході України було зафіксовано високі показники швидкості вітру — понад 20 метрів за секунду, з поривами. В обласних гідрометцентрах Тернопільщини та Буковини оголошували штормове попередження — жовтий рівень небезпеки. Такою була швидкість вітру, за даними сайту ventusky, 27 березня.

Негода наробила біди

Сильний вітер спричинив неабияких незручностей і навіть небезпеки для автомобілістів. Лише у Тернопільській області негода повалила 22 дерева. Про це повідомили у місцевому управлінні Служби відновлення інфраструктури.

Також у місті Бережани, колишньому райцентрі Тернопільської області, рекламний щит впав на авто. На щастя, люди, що перебували в авто, не постраждали. В авто вщент розбите лобове скло, пишуть у місцевому Telegram-каналі.

На Буковині через падіння дерев не лише перекриті деякі дороги, але й кілька сіл без світла. Про це повідомили в Чернівціобленерго.

Раніше "Телеграф" писав, що у США у воду впав двокілометровий міст з людьми та авто. На мосту в момент події могло бути безліч автомобілів.