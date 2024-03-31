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Проверьте авто перед дальним путешествием: 4 важных нюанса, на которые нужно обратить внимание в первую очередь

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Проверка авто перед дорогой необходима
Проверка авто перед дорогой необходима. Фото freepik.com

Водителям рассказали, на что нужно обратить внимание, если вы готовитесь к далекому путешествию.

Приближается лето, а с ним сезон отпусков и путешествий. Для многих из нас путешествие на авто – это хороший и удобный способ получить новые впечатления.

Но прежде чем отправиться в путь, важно тщательно подготовить ваш автомобиль к любым неожиданностям. Рассказываем, что обязательно нужно проверить в машине перед долгим путешествием.

Ремни, шланги и уровень технических жидкостей

Проверьте уровень и состояние моторного масла. Если это необходимо, замените его. То же самое — с охлаждающей жидкостью, стеклоочистителем и т.д. Также нужно проверить змеевидные или приводные ремни на наличие повреждений, таких как потертость или трещины.

Давление и состояние шин

Проверьте глубину протектора шины с помощью измерителя глубины протектора. Также необходимо следить за тем, чтобы в шинах было соответствующее давление (эти нормы обычно изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации).

Проверьте функцию основных функций в салоне

В дальней дороге важно, чтобы работали все функции. Это стеклоподъемники, стеклоочистители, приборная панель, кондиционер и т.д.

Аккумулятор и тормоз

Важно, чтобы аккумулятор был исправен, когда вы отправляетесь в дальний путь. Если он уже стар и часто разряжается, лучше его заменить. Тормоз и стояночный тормоз нужно проверить на предмет износа.

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