Что нужно сделать с аккумулятором в авто после зимы: эффективные советы водителям

После холодов зимы он может нуждаться в некоторой помощи, чтобы вернуться к оптимальному состоянию

С приходом весны пришло время для просмотра и ухода за автомобилем после зимнего периода. Одним из ключевых элементов, которому необходимо особое внимание, является автомобильный аккумулятор.

"Телеграф" собрал для автомобилистов перечень основных советов по поводу того, что именно следует сделать с аккумулятором машины после зимы. Дело в том, что он может нуждаться в некоторой помощи, чтобы вернуться к оптимальному состоянию.

Что нужно сделать с автомобильным аккумулятором после зимы

Прежде всего, начните с проверки уровня электролита в аккумуляторе, если это возможно. Добавьте дистиллированную воду, если уровень жидкости низкий, но не заполняйте ее полностью, так как во время работы аккумулятора жидкость расширяется.

Убедитесь, что клеммы аккумулятора чисты и без коррозии. Используйте резиновые перчатки и щетку для чистки, затем смажьте клеммы с помощью вазелина или специального средства для предотвращения коррозии.

После зимы аккумулятор может быть разряжен спустя долгий период неактивного использования. Используйте вольтметр, чтобы проверить уровень заряда аккумулятора. Если он ниже рекомендуемого уровня, убедитесь, что аккумулятор заряжается до оптимального состояния. Ток заряда должен быть 10% от емкости аккумулятора. Что касается напряжения, то оно должно быть не менее 12,7 В. Важно соблюдать инструкции производителя зарядного устройства и меры безопасности при зарядке.

Просмотрите корпус аккумулятора на наличие каких-либо повреждений. Если вы заметили их, рассмотрите возможность замены аккумулятора.

Правильный уход за автомобильным аккумулятором после зимы поможет поддержать его оптимальную работу и сохранить его на более длительный срок службы. Обеспечивая аккумулятору правильный уход после холодной поры, вы сможете наслаждаться бесперебойным запуском вашего автомобиля и надежной работой электрических систем.

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