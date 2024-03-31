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Перевірте авто перед далекою подорожжю: 4 важливих нюанси, на які треба звернути увагу першочергово

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Перевірка авто перед дорогою необхідна
Перевірка авто перед дорогою необхідна. Фото freepik.com

Водіям розповіли, на що потрібно звернути увагу, якщо ви готуєтесь до далекої подорожі.

Наближається літо, а з ним — сезон відпусток і подорожей. Для багатьох із нас подорож на авто — це хороший та зручний спосіб отримати нові враження.

Та перш ніж вирушити в дорогу, важливо ретельно підготувати ваш автомобіль до будь-яких несподіванок. Розповідаємо, що обов’язково потрібно перевірити в машині перед довгою подорожжю.

Ремені, шланги та рівень технічних рідин

Перевірте рівень і стан моторного мастила. Замініть його, якщо це необхідно. Те ж саме — з охолоджувальною рідиною, склоочисником тощо. Також потрібно перевірити змієподібні або приводні паси на наявність пошкоджень, таких як потертість або тріщини.

Тиск і стан шин

Перевірте глибину протектора шини за допомогою вимірювача глибини протектора. Також необхідно слідкувати за тим, аби у шинах був відповідний тиск (ці норми зазвичай виробник вказує в інструкції з експлуатації).

Перевірте функцію основних функцій у салоні

У далекій дорозі важливо, щоб працювали усі функції. Це склопідіймачі, склоочисники, панель приладів, кондиціонер тощо.

Акумулятор і гальма

Важливо, щоб акумулятор був справним, коли ви відправляєтесь у далеку дорогу. Якщо він уже старий і часто розряджається, краще його замінити. Гальма і стоянкове гальмо потрібно перевірити на предмет зносу.

Раніше "Телеграф" писав, які є ознаки того, що вам потрібно відвезти авто на вулканізацію. Краще не нехтувати цими "симптомами", щоб не втрапити у неприємності на дорозі.

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