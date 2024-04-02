Редкий Maserati был замечен у киевского паба: спорткар зарегистрирован на Красный Крест (фото)

Интересно, на чем еще ездят члены международной организации

В Киеве под заведением общественного питания заметили редкий автомобиль Maserati. Это купе чёрного цвета на дипломатических номерах.

Интересно, что этот спорткар довольно редок — в мире лишь немного больше, чем 2 тысячи таких авто. Соответствующее фото было опубликовано в одном из местных телеграмм-каналов.

Киевский спорткар имеет индекс 212. Он зарегистрирован на Миссию Международного комитета Красного Креста в Украине.

Отметим, что эта модель, возможно, это Maserati Coupé. Раритетный спорткар выпускался только с 2001 по 2007 год. Он оснащен легендарным двигателем Ferrari F136 R V8 объемом 4,2 литра. Мощность автомобиля составляет 390 л.с.

Автомобиль был замечен припаркованным у паба "Портер" на улице на улице Рогнединской в Киеве. Недалеко от этого места расположен ресторан "Первак" — заведение питания, которое пользуется популярностью у иностранцев. Здесь часто можно встретить авто на дипномерах.

История и технические характеристики авто

Maserati Coupé, выпускавшийся с 2001 по 2007 год, – это двухместный спортивный автомобиль, сочетающий в себе элегантный дизайн, мощный двигатель и изысканный интерьер. Coupé был разработан итальянским дизайнерским ателье Pininfarina.

Автомобиль имеет классический силуэт с длинным капотом, коротким багажником и плавными линиями кузова. Спорткар разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды и развивает максимальную скорость 285 км/ч. Интерьер Coupé украшен качественной кожей, деревом и алюминием, комфортными сиденьями, климат-контролем, аудиосистемой и навигационной системой.

Ранее Телеграф писал, что в Украине выставили на продажу 32-летний Buick в хорошем состоянии. Кроме того, машина имеет только оригинальные детали, которые находятся в рабочем состоянии.