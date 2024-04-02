Легендарная капсула времени: в Украине выставили на продажу 32-летний Buick в хорошем состоянии (фото)

Экземпляр действительно очень хорошо сохранился

Иногда на украинском рынке подержанных авто можно увидеть довольно интересные машины. Вот и в этот раз на продажу был выставлен необычный и очень редкий экземпляр.

Так, на онлайн-площадке появилось объявление о продаже седана Buick La Sabre 1992 года выпуска. Этот автомобиль выполнен в модификации "Limited".

Чем может похвастаться этот Buick La Sabre

В объявлении автор отмечает, что этот автомобиль – настоящая капсула времени в оригинале. Экземпляр сохранился в отличном состоянии, полностью обслужен и обновлен. Кроме того, машина имеет только оригинальные детали, которые находятся в рабочем состоянии.

Buick La Sabre 1992 года выпуска

Что касается салона, то он также выглядит неплохо. Интерьер этого автомобиля достаточно чистый и просторный.

Салон Buick La Sabre 1992 года выпуска

Пробег этого Buick La Sabre составляет 230 тысяч км, коробка передач автоматическая, а привод – передний. Автомобиль ездит на бензине, имеет мощность 225 лошадиных сил и объем двигателя в 3,8 литра. Что касается расхода топлива, то автором объявления заявлено 12,5л./100 км.

Если брать другие технические характеристики, то здесь машина может похвастаться: усилителем руля, электропакетом, электростеклоподъемниками и круиз-контролем. Относительно цены, то этот 32-летний Buick La Sabre оценили в 290 тысяч грн.

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