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Легендарная капсула времени: в Украине выставили на продажу 32-летний Buick в хорошем состоянии (фото)

Автор
Андрей Сурков Андрей Сурков
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Автор
Buick La Sabre 1992 года выпуска
Buick La Sabre 1992 года выпуска. Фото olx.ua

Экземпляр действительно очень хорошо сохранился

Иногда на украинском рынке подержанных авто можно увидеть довольно интересные машины. Вот и в этот раз на продажу был выставлен необычный и очень редкий экземпляр.

Так, на онлайн-площадке появилось объявление о продаже седана Buick La Sabre 1992 года выпуска. Этот автомобиль выполнен в модификации "Limited".

Чем может похвастаться этот Buick La Sabre

В объявлении автор отмечает, что этот автомобиль – настоящая капсула времени в оригинале. Экземпляр сохранился в отличном состоянии, полностью обслужен и обновлен. Кроме того, машина имеет только оригинальные детали, которые находятся в рабочем состоянии.

Buick La Sabre 1992 года выпуска

Что касается салона, то он также выглядит неплохо. Интерьер этого автомобиля достаточно чистый и просторный.

Салон Buick La Sabre 1992 года выпуска

Пробег этого Buick La Sabre составляет 230 тысяч км, коробка передач автоматическая, а привод – передний. Автомобиль ездит на бензине, имеет мощность 225 лошадиных сил и объем двигателя в 3,8 литра. Что касается расхода топлива, то автором объявления заявлено 12,5л./100 км.

Если брать другие технические характеристики, то здесь машина может похвастаться: усилителем руля, электропакетом, электростеклоподъемниками и круиз-контролем. Относительно цены, то этот 32-летний Buick La Sabre оценили в 290 тысяч грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о найденном редком Ford Mustang, который 45 лет простоял в подвале. Всего в 1969 году было выпущено 1537 экземпляров этой модели.

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#Buick #Капсула времени #Продаж авто