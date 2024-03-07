Вот стиль: в Киеве дедушка ездит на спорткаре как у Джеймса Бонда (видео)

Это роскошный по меркам того времени родстер, снимавшийся в известных фильмах

Многие раритетных, легендарных и роскошных авто можно встретить на улицах нашей страны. Но если речь идет о таких автомобилях, то ими преимущественно владеют молодые люди.

Но это не всегда так. Недавно в соцсетях распространили видео из Киева, где пожилой мужчина выходит из спорткара, достает свою палочку и осторожно запирает ключом замок авто. Это кабриолет BMW Z3. Он старенький, но считается классикой. И еще – это был первый родстер в истории немецкого бренда. Он позволил BMW выйти за пределы традиционных седанов и купе.

BMW Z3: что известно об этом авто

BMW Z3 – это автомобиль, который производился немецким производителем BMW с 1995 по 2002 год. Официальная презентация прошла на автосалоне в Детройте в 1995 году.

Одна из особенностей BMW Z3 – его дизайн, ставший прогрессивным для BMW того времени. Z3 имел спортивный, но элегантный облик с округлыми формами и яркими линиями. Дизайн отличался большими фарами, характерной решеткой радиатора на передней части и круглым крашеным бампером сзади.

В выборе двигателей для Z3 было широкое разнообразие, включая четырехцилиндровые и шестицилиндровые варианты. Доступны были как ручные, так и автоматические коробки. BMW Z3 также получил репутацию спортивного автомобиля благодаря своему великолепному поведению на дороге и хорошо сбалансированному шасси.

Модель была очень популярна в свое время. На одной из них ездил Пирс Броснан во время съемок фильма о Джеймсе Бонде. Именно после появления в 17-м фильме "Золотой глаз" о легендарном спецагенте родстер стал безумно популярным. В 2002 году производство Z3 было приостановлено, но модель оставила свой след в линейке спортивных автомобилей BMW.

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