Рідкісний Maserati помітили біля київського пабу: спорткар зареєстровано на Червоний Хрест (фото)

Цікаво, на чому іще їздять члени міжнародної організації

У Києві під закладом громадського харчування помітили рідкісний автомобіль Maserati. Це купе чорного кольору на дипломатичних номерах.

Цікаво, що цей спорткар доволі рідкісний — у світі лише трішки більше, ніж 2 тисячі таких авто. Відповідне фото опублікували в одному з місцевих телеграм-каналів.

Київський спорткар має індекс 212. Він зареєстрований на Місію Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.

Зазначимо, що ця модель, ймовірно, це Maserati Coupé. Раритетний спорткар випускався лише з 2001 по 2007 рік. Він оснащений легендарним двигуном Ferrari F136 R V8 об’ємом у 4,2 літра. Потужність авто складає 390 к.с.

Авто помітили припаркованим біля пабу "Портер", що на вулиці Рогнідинській у Києві. Неподалік від цього місця розташовано ресторан "Первак" — заклад харчування, який має популярність в іноземців. Тут часто можна зустріти авто на дипномерах.

Історія і технічні характеристики авто

Maserati Coupé, що випускався з 2001 по 2007 рік, — це двомісний спортивний автомобіль, який поєднує в собі елегантний дизайн, потужний двигун і вишуканий інтер'єр. Coupé був розроблений італійським дизайнерським ательє Pininfarina.

Автомобіль має класичний силует з довгим капотом, коротким багажником і плавними лініями кузова. Спорткар розганяється від 0 до 100 км/год за 5,2 секунди і розвиває максимальну швидкість 285 км/год. Інтер'єр Coupé оздоблено якісною шкірою, деревом і алюмінієм, комфортними сидіннями, клімат-контролем, аудіосистемою та навігаційною системою.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні виставили на продаж 32-річний Buick у гарному стані. Окрім того, машина має лише оригінальні деталі, які перебувають в цілком робочому стані.