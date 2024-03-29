Невероятная капсула времени: в Украине обнаружен 33-летний мотоцикл в идеальном состоянии и с мизерным пробегом

Этот экземпляр еще и выставлен на продажу

В Украине обнаружено достаточно интересное транспортное средство. Так, на продажу выставлен мотоцикл "Иж Юпитер 5" 1991 года выпуска.

Чем особенный Иж Юпитер 5

Этот экземпляр примечателен тем, что по своему возрасту он сохранился в идеальном состоянии. Об этом говорит и его пробег – 1 350 км. Объем двигателя этого "железного коня" составляет 350 кубических сантиметров.

Относительно технического состояния, автор объявления отмечает, что этот мотоцикл имеет всю свою жизнь только одного владельца, не бит и готов к эксплуатации. Кроме того, его никогда не перекрашивали, техническое состояние удовлетворительное, а само он хранится в гараже.

Что касается цены, то за этот мотоцикл просят 2 тысячи долларов. Сам "Иж Юпитер 5" выпускался с 1985 по 2008 годы, имел три модификации. Мощность этой модели составляет 24 лошадиные силы. Максимальная скорость – 125 км/ч (без бокового прицепа, с прицепом 90 км/ч). Мотоцикл был конкурентом чехословацкой Jawa 350/638.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие авто можно приобрести в Украине до 2 тысяч долларов. За такие деньги не всегда предлагают только хлам.