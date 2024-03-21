Три редких спорткара закрыли в салоне на 12 лет: что с ними произошло (фото)

Это просто удар в самое сердце для ценителей редких авто

Роскошные авто редко остаются без внимания публики. Однако порой это все же происходит.

Тройка супер дорогих суперкаров 12 лет простояла в запертом гараже в Китае. Произошла такая досадная для всех ценителей автомобильного искусства в городе Гуанчжоу.

Porsche Carrera GT, Ferrari 575 Superamerica и Corvette Z06 покинули на более чем десять лет в закрытом китайском дилерском центре в Гуанчжоу. Дилерский центр закрылся в 2012 году из-за антикоррупционных законов, а суперкары остались внутри.

Несмотря на то, что на тот момент они были новыми, у транспортных средств сейчас есть признаки запущенности. Они имеют спущенные шины и покрылись толстым слоем пыли.

Чем уникальны эти авто

Первый интересный экземпляр – это Porsche Carrera GT с редкой окраской Zanzibar Red Metallic. Он является одним из 1270 производенных единиц и имеет интересную историю продаж. Дело в том, что такие авто продавали только в России и Германии, а затем в Азии, и лишь непродолжительный промежуток времени.

Ferrari 575 Superamerica и Corvette Z06 также обладают уникальными особенностями. В частности, таких Ferrari в мире только 599 единиц, и только 43 из них имеют механическую коробку передач, как этот темно-серый экземпляр.

Что касается Corvette, то это желтый спортивный автомобиль пятого поколения разновидности Z06. Это далеко не такая редкость, как 575 Superamerica, но сегодня C5 Z06 постепенно превращается в полноценную классику.

Закрытие автосалона произошло из-за банкротства, когда владелец скрылся с клиентскими депозитами. Поэтому транспортные средства арестовали до момента возврата долга.

Китайские законы запрещают повторную регистрацию этих автомобилей. Судьба этих суперкаров остается неопределенной, поскольку они продолжают портиться в заброшенном выставочном зале, которому сейчас грозит обвал.

Как писал ранее Телеграф, в Украину привезли настоящий эксклюзив. Это роскошный рестомод Porsche за 650 тысяч долларов.