На автобазаре в Луцке можно купить неплохие авто: подборка до 5 тысяч долларов

Выбор на самом большом авторынке западной Украины огромен

Авторынок в Луцке самый большой на западе Украины. Здесь может расположиться до 2000 легковых автомобилей и до 500 грузовых автомобилей. Именно в Луцк приезжают те, кто хотят приобрести автомобиль, не переплачивая.

Но стоит ли искать на этом автобазаре недорогое авто или лучше обратиться в Интернет? На популярных автоблогах у Youtube есть ответ на этот вопрос.

В частности, автор канала SKODA, который не VAG на днях побывал в Луцке и показывает, на какие недорогие экземпляры он наткнулся.

Škoda Octavia 2005 года выпуска. Автомобили продают за 4600 долларов. Машина имеет бензиновый двигатель. Пробег составляет 260 тысяч километров.

Renault Scenic с 1,6-литровым бензиновым двигателем продается за 4,5 тысячи долларов. Автомобиль 2006 года выпуска. Автор видео считает, что цена такого авто должна составлять 5700-6000 долларов, поэтому в этом авто точно есть нюансы.

Chevrolet Nubira можно купить по цене около 5000 долларов. За эти деньги предлагают автомобили 2008 года выпуска с 1,6-литровым бензиновым двигателем. Машина переоборудована в ГБО.

Chevrolet Lacetti можно купить за 4800 долларов. Авто 2008 года выпуска с 1,8-литровым бензиновым двигателем, переоборудованным в газ. Заявленный пробег – 200 тысяч километров.

Другой автообозреватель, автор канала Andriy Auto, также недавно побывал на автобазаре в Луцке. Вот что он там нашел.

Volkswagen Polo 2002 года выпуска продается за 3700. Авто оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем и имеет пробег 190 тысяч км. В салоне есть даже климат-контроль.

Volkswagen Golf 2002 года выпуска с 1,6-литровым бензиновым мотором. Автомобиль продается за 4650 долларов и имеет 275 тысяч пробега.

Ранее Телеграф писал, какие авто можно купить в Украине за 4 тысячи долларов. Есть экземпляры на автомате и хорошей комплектации.