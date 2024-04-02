Какие авто в Украине можно купить до 4 тысяч долларов: есть даже на "автомате" и в хорошей комплектации (фото)

Среди множества предложений есть экземпляры с хорошими функциями. К примеру, с климат-контролем.

На автомобильном рынке представлены разные авто — от скромных "Жигуликов" или даже старушек "Копееек" и до новейших электрокаров типа Rolls-Royce. Бытует мнение, что за хорошее авто нужно заплатить тысяч 8-10, не меньше. Речь идет о секторе подержанных авто.

Но это мнение ошибочно. Если вам нужна недорогая рабочая лошадка, которая будет служить каждый день, то можно потратить гораздо меньше. По цене от 3 до 4 тысяч долларов на вторичном рынке продается много хороших автомобилей в нормальном состоянии. Рассказываем о самых интересных, которые удалось найти на площадке по продаже авто Auto.ria.

Авто до 4 тысяч долларов: предложения

Mitsubishi Lancer 2004

Mitsubishi Lancer 2004 года выпуска с мощностью двигателя 98 лошадиных сил, по заявлению владельца, имеет 305 тысяч пробега. Это немало, но продавец утверждает, что машина в хорошем состоянии ухожена и не нуждается во вложениях. Также здесь установлено ГБО и вписано в техпаспорт.

Chevrolet Aveo 2010

Chevrolet Aveo 2010 – одна из самых популярных машин в Украине. По цене до 4 тысяч долларов можно купить экземпляр с 205 тысяч км пробега, с кондиционером и усилителем руля. Владелец отмечает, что автомобиль имеет надежный 1.58 клапанный двигатель, авто куплено в салоне и сейчас находится в хорошем состоянии.

Daewoo Matiz 2008

Daewoo Matiz 2008 года выпуска можно приобрести за 3 350$. Продавец отмечает, что автомобиль на автомате и максимальной комплектации. Есть зеркала с подогревом, гидроусилитель руля, новая резина. А пробег довольно небольшой – 72 тысячи километров.

Mitsubishi Colt 2005 года выпуска с пробегом 165 тысяч км продается в Киеве. Автомобиль имеет дизельный двигатель 1.5 D, передний привод и механическую коробку передач.

Fiat Punto 2009 года выпуска продается за 4000 долларов в Киеве. Продавец утверждает, что авто в хорошем состоянии, на нем ездила его жена. У него восстановлено лакокрасочное покрытие.

Ford Fiesta 2007

Ford Fiesta в 2007 году за 4 тысячи долларов продается в Киеве. Владелец говорит, что машина куплена у дилера Ford в 2007 году и находится в исправном состоянии, ведь по ней мало ездили до 2022 года. Обслуживалась у официального дилера, есть история обслуживания. Пробег – 170 тысяч километров.

Citroen C3 2003

Citroen C3 2003 года продается в Харькове. Пробег авто — 160 тысяч километров. Отмечается, что автомобиль в хорошем состоянии и комплектации, есть подогрев сидений, стекла и даже климат-контроль. Цена – 4000 долларов.

Ранее Телеграф писал, какие авто можно купить в Украине по цене до 3 тысяч долларов. Есть даже хорошие экземпляры.