На автобазарі в Луцьку можна купити непогані авто: підбірка до 5 тисяч доларів

Вибір на найбільшому авторинку західної України величезний

Авторинок у Луцьку є найбільшим на заході України. Тут може розташуватись до 2000 легкових автомобілів і до 500 вантажних. Саме в Луцьк приїжджають ті, хто хочуть придбати авто, не переплачуючи.

Та чи варто шукати на цьому автобазарі недороге авто, чи краще звернутись в Інтернет? На популярних автоблогах в Youtube є відповідь на це питання.

Зокрема, автор каналу SKODA що не VAG днями побував в Луцьку і показує, на які недорогі екземпляри він натрапив.

Škoda Octavia 2005 року випуску. Авто продають за 4600 доларів. Авто має бензиновий двигун. Пробіг складає 260 тисяч кілометрів.

Renault Scenic з 1,6-літровим бензиновим двигуном продається за 4,5 тисячі доларів. Автомобіль 2006 року випуску. Автор відео вважає, що ціна такого авто має складати 5700-6000 доларів, тому у цьому авто точно є нюанси.

Chevrolet Nubira можна купити за ціною близько 5000 доларів. За ці гроші пропонують авто 2008 року випуску з 1,6-літровим бензиновим двигуном. Машина переобладнана на ГБО.

Chevrolet Lacetti можна купити за 4800 доларів. Авто 2008 року випуску з 1,8-літровим бензиновим двигуном, переобладнаним на газ. Заявлений пробіг — 200 тисяч кілометрів.

Інший автооглядач, автор каналу Andriy Auto, також нещодавно побував на автобазарі у Луцьку. Ось що він там знайшов.

Volkswagen Polo 2002 року випуску продається за 3700. Авто оснащене 1,2-літровим бензиновим двигуном і має пробіг 190 тисяч км. У салоні є навіть клімат--контроль.

Volkswagen Golf 2002 року випуску з 1,6-літровим бензиновим мотором. Автомобіль продається за 4650 доларів і має 275 тисяч пробігу.

Раніше "Телеграф" писав, які авто можна купити в Україні за 4 тисячі доларів. Є екземпляри на автоматі і в хорошій комплектації.