От бензина до гибрида: какие автомобили чаще всего покупают украинцы в каждом из сегментов двигателей

Активно отдается предпочтение кроссоверам

Украинский рынок новых легковых автомобилей продолжает активно расширяться. Что касается предпочтения по сегментам двигателей, то здесь также есть определенный прогресс.

Об этом сообщает "Укравтопром". Отмечается, что по итогам марта 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили 72,5% рынка новых легковых автомобилей. Этот показатель на 2,5 процентных пунктов больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Так, самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 45,5% мартовских продаж новых авто, что на 3,5% меньше, чем в прошлом. При этом доля дизельных авто увеличилась на 6% — до 27%. Кроме того, увеличилась и доля электромобилей – от 11% до 13,5%. Что касается гибридов, то их доля уменьшилась — от 18% до 13,5%. Касаемо газобаллонного оборудования, то тут наблюдается падение – от 1% до 0,5%.

Какие авто являются лидерами по сегментам двигателей

В четырех из пяти сегментов лидерами являются кроссоверы. В частности, у бензиновых авто пальма первенства принадлежит Renault Duster. Эта модель занимает вершину списка и по дизельным авто. В сегменте "электро" лидером является Volkswagen ID.4. В гибридных машинах больше всего предпочитают Toyota RAV4. Что касается газобаллонного оборудования, то здесь предпочтение отдается Hyundai Tucson.

Добавим, Renault Duster продается в Украине в двух комплектациях — Life и Zen. Модель доступна с бензиновыми и дизельными двигателями. В первом случае объем составляет 1,6 л. и 115 лошадиных сил, а во втором – 1,5 л и 110 л.с. Относительно стоимости, то она начинается от 646 200 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько лет нужно для того, чтобы собрать деньги на авто обычному украинцу. Расчеты основаны на официально опубликованном размере средней заработной платы в Украине.