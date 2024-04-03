Не все водители об этом знают: за что можно получить штраф до 1700 грн

Речь идет о техническом состоянии автомобиля

Получить штраф в Украине водитель может не только за превышение скорости или управление им в состоянии алкогольного опьянения. Денежное наказание предусмотрено и за технические неисправности "железной ласточки".

"Телеграф" решил рассказать о том, за что могут оштрафовать и какая сумма наказания предусмотрена. Сразу отметим, что в этом случае штраф может существенно увеличиться, если водителя во второй раз поймали на этом нарушении.

За какую неисправность авто можно получить штраф

Так, согласно статье 121 о "Нарушении правил управления или эксплуатации транспортного средства, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами" водитель может быть оштрафован на 340 грн за управление авто, у которого неисправны системы тормозного или рулевого управления, тягово-сцепного устройства. Кроме того, на аналогичную сумму могут быть оштрафованы и за неисправность внешних световых приборов (темной поры).

Если на этом нарушении водителя поймают второй раз в течение года, то он уже должен будет оплатить штраф в размере от 850 до 1700 грн. Такое денежное наказание предусмотрено и за другие технические неисправности транспортного средства, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещается или переоборудован с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, что нужно знать о прохождении техосмотра транспортного средства 2024 года. Владельцам автомобилей, которые обязаны иметь талон о прохождении техосмотра, но этого не сделали, грозит штраф в размере 340 грн. Это если их остановили в первый раз. При условии, что ТО есть, но он просроченный – штраф составляет 3400 грн. Повторное нарушение влечет штраф 17 тысяч гривен, а если владелец ТС является должностным лицом — вдвое больше.