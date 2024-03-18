Техогляд авто в Украине: что изменится в 2024 году, кому нужно пройти и сколько это стоит

Водителям рассказали, может ли ТО в 2024 году стать обязательным для всех

Ежегодный техосмотр авто является обязательной процедурой во многих странах, направленной на безопасность передвижения транспортными средствами. В ходе этого осмотра квалифицированные специалисты или сертифицированные станции проверяют различные аспекты автомобиля, такие как системы торможения, освещения, рулевое управление, подвеска и т.д.

Раньше в Украине всем владельцам транспортных средств нужно было проходить техосмотр. Эта процедура была чрезвычайно коррумпированной — около 90% украинцев получали талоны о прохождении техосмотра нечестным методом, без его фактического прохождения. Поэтому в 2011 году Верховная Рада упразднила обязательный технический осмотр для большинства транспортных средств.

Кому обязательно нужно будет проходить техосмотр в 2024 году

Сегодня в Украине обязательно каждый год должны проходить проверку грузовых автомобилей, имеющих грузоподъемность более 3,5 тонны. Также проверяются прицепы к ним. Такая же норма для такси — для перевозки пассажиров обязательный технический осмотр.

Также, согласно статье 35 Закона Украины "О дорожном движении", есть вид транспортных средств, который должен проходить техосмотр дважды в год. Речь идет об автобусах и транспорте, который используется для перевозки опасных грузов.

Некоторым владельцам транспортных средств также нужно проходить ТО раз в два года. Это легковые автомобили, которые используются в коммерческих целях — для перевозки людей или грузов. Под норму попадают только легковые ТС, которым уже более 2 лет. Также раз в два года должны проходить проверку грузовика вместе с прицепами в возрасте от 2 лет и грузоподъемностью до 3,5 тонны — независимо от цели использования.

Где можно пройти техосмотр в Украине и сколько он стоит

Раньше во времена обязательного ТО для всех ТС проводить процедуру могли только государственные компании. Теперь же это могут делать и частники. При проведении техосмотра проверяют состояние колес, документы, включая VIN-код, номера кузова и двигателя, состояние топливной, тормозной и других систем автомобиля. При наличии газобаллонного оборудования – его состояние и документы на него. Если все в норме, то владелец ТС получит соответствующий документ, удостоверяющий состояние авто и прохождение обязательного технического осмотра автомобиля.

Если специалисты решают, что состояние автомобиля не соответствует, выдают Акт несоответствия, сообщили "Телеграфу" в компании по предоставлению таких услуг. Чтобы успешно пройти техосмотр, владельцу ТС нужно устранить неисправность или несоответствие и обратиться для прохождения процедуры снова.

Что нужно иметь с собой, чтобы пройти техосмотр?

Для прохождения техосмотра нужно собственно само транспортное средство, а также техпаспорт на него. Если техконтроль проходит не владелец авто, а представитель владельца, необходима доверенность. Также необходим паспорт гражданина Украины.

Если автомобиль оборудован специальными элементами конструкции, типа проблесковых маячков или газобаллонного оборудования, нужно предъявить документы на него.

Сколько стоит техосмотр в Украине

Стоимость техосмотра транспортных средств в Украине варьируется в зависимости от населенного пункта и типа транспортного средства. Дешевле всего — в Луцке и Тернополе, наиболее дорого — в Одессе.

Как узнал "Телеграф", в целом цены на техосмотр начинаются от 1000 гривен и достигают 2050 грн и более. Самая дешевая услуга – для легковых транспортных средств – от 1000 грн — в Луцке, Львове и Тернополе. Самая дорогая – в Одессе – 1700 грн. В Киеве, в основном, за эту процедуру просят от 1350 грн.

За грузовые автомобили массой до 3,5 тонны нужно будет заплатить от 1000 грн. и до 1650 грн., грузовые автомобили массой от 3,5 тонны и прицепы к ним — от 1300 до 1800 грн. Такая же услуга для больших тягачей массой от 12 тонн стоит от 1650 до 2050 грн.

Изменения в техосмотре в Украине

Обязательный техосмотр в Украине, вероятно, еще в 2024 году вводить не будут. Однако могут усилить требования к сервисным центрам, предоставляющим такие услуги. В частности, заставить их обязательно фиксировать на видео прохождение процедуры техосмотра.

Что будет, если не пройти техосмотр?

Владельцам автомобилей, которые обязаны иметь талон о прохождении техосмотра, но этого не сделали, грозит штраф в размере 340 грн. Это если их остановили в первый раз. При условии, что ТО есть, но он просроченный – штраф составляет 3400 грн. Повторное нарушение влечет штраф 17 тысяч гривен, а если владелец ТС является должностным лицом — вдвое больше.

Если владельца транспортного средства остановили второй раз в течение года и зарегистрировали правонарушения в виде отсутствия техосмотра, ему может грозить не только штраф, но и лишение права вождения сроком от 3 до 6 месяцев. Также по выбору суда водителя могут посадить под административный арест на срок от 5 до 10 суток. И это не просто "страшилки", чтобы заставить водителя привести в порядок свою машину и потратиться на ТО. Такие случаи, включая арест, уже случались. Об этом дальше.

Лишение права управлять авто или административный арест за отсутствие техосмотра: практические случаи

Недавно "Телеграф" описывал практический случай, когда водителя авто в Украине арестовали за отсутствие техосмотра. Его остановили патрульные за нарушение ПДД. Произошло это в 2022 году в Черниговской области. Он управлял автомобилем FORD TRANSIT без ТО.

Впервые его оштрафовали на 340 гривен, после чего водитель уплатил штраф, но все равно не прошел техосмотр. Впоследствии его вторично остановили, квалифицировав действия по ч. 4 ст. 121 КУоАП. Суд, опираясь на мнение нарушителя, мог избрать меру наказания – лишение права управления или административный арест.

В судебном зале мужчина искренне раскаялся, прося не лишать его прав управления. Он просил избрать для него административный арест. Суд принял сторону обвиняемого, назначив ему меру наказания в виде ареста на срок в 5 суток.

Могут ли снова ввести обязательный ТО для всех без исключения ТС?

Ожидается, что освобождаться от прохождения ТО все водители навсегда не будут, ведь законодательство Украины постепенно приближается к европейскому.

О возможности возобновления обязательного ТО для всех говорят уже давно. В Раду даже подавали несколько законопроектов об изменениях в статью 35 Закона Украины о "Дорожном движении". Но потом решили отложить изменения до окончания военного положения.

Скорее всего, для предупреждения коррупции, как это было до 2011 года, будут проверку проводить частные компании (это практикуется в ЕС). Они должны иметь соответствующие сертификаты и оборудование. Помимо проверки всех систем авто они будут фиксировать цифры на одометре, то есть пробег авто, в едином реестре ТС.

Интересно, что будут проверять авто по стандартам, установленным для тех лет, которые действовали на момент изготовления ТС. То есть "Жигули" 1980 года, например, смогут пройти техосмотр (при условии надлежащего технического состояния, конечно).

Кто не пройдет обязательный техосмотр в случае его введения?

Технический осмотр могут не пройти авто, которые имели значительные повреждения в прошлом, например, попав в серьезное ДТП. Кроме того, если такие нормы будут введены, то автомобили, возраст которых превышает 15 лет, не соответствуют экологическим стандартам "Евро-4", могут также не пройти техосмотр. Но за такое вряд ли проголосуют, учитывая, сколько таких авто ездит по дорогам Украины.

Кроме того, технический осмотр может не пройти авто, в конструкцию которых значительно вмешивались. Это могут быть переработанные и тюнингованные автомобили, например этот Жигуль в кузове купе.

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