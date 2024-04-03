Не всі водії про це знають: за що можна отримати штраф до 1700 грн

Йдеться про технічний стан автомобіля

Отримати штраф в Україні водій може не тільки за перевищення швидкості або за керування ним у стані алкогольного сп'яніння. Грошове покарання передбачено й за технічні несправності "залізної ластівки".

"Телеграф" вирішив розповісти про те, за що можуть оштрафувати та яка саме сума покарання передбачена. Одразу зазначимо, що в цьому випадку штраф може істотно збільшитися, якщо водія вдруге "спіймали" на цьому порушенні.

За яку несправність авто можна отримати штраф

Так, згідно Статті 121 про "Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами" водій може бути оштрафований на 340 грн за керування авто, у якого несправні системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою. Окрім того, на аналогічну суму можуть оштрафувати й за несправністью зовнішніх світлових приладів (темної пори).

Якщо на цьому порушенні водія зловлять вдруге протягом року, то тут він вже повинен буде сплатити штраф у розмірі від 850 до 1700 грн. Таке грошове покарання передбачено й за інші технічні несправності транспортного засобу, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів.

Раніше "Телеграф" детально розповідав про те, що треба знати щодо проходження техогляду транспортного засобу 2024 року. Власникам автомобілів, які зобов’язані мати талон про проходження техогляду, але цього не зробили, загрожує штраф у розмірі 340 грн. Це якщо їх зупинили вперше. При умові, що ТО є, але він протермінований — штраф складає 3400 грн. Повторне порушення тягне за собою штраф 17 тисяч гривень, а якщо власник ТЗ є посадовою особою — удвічі більше.