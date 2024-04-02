Так делает каждый второй: почему нельзя парковать авто с вывернутыми колесами

И от эвакуатора эта привычка не спасет

Часто можно увидеть припаркованные автомобили с вывернутыми колесами. Существует несколько причин, почему водители так поступают, но важно знать, что это не рекомендуется.

Эта привычка не только создает неудобства водителям других припаркованных авто, но и может обойтись владельцу дорого. Дело в том, что вывернутые колеса могут привести к серьезному повреждению гидроусилителя руля.

Чтобы понять, почему такое поведение может быть вредным для вашего автомобиля, рассмотрим, как работает гидроусилитель руля. Основная функция гидроусилителя – уменьшить усилие, которое необходимо осуществить для поворота руля, особенно при низкой скорости. Он работает с помощью гидравлической системы, усиливающей ваши действия.

Когда вы оставляете автомобиль с вывернутыми колесами, гидроусилитель руля остается под нагрузкой, которая не предполагалась при разработке этой системы. Это может привести к повреждению уплотнителей и герметичности гидроусилителя, что в свою очередь может привести к утечке гидравлической жидкости и потере его эффективности.

Итак, как водителю, важно помнить, что, оставляя автомобиль на парковке, необходимо рассматривать не только удобство для себя, но и возможные последствия для технического состояния автомобиля. Вывернутые колеса могут стать источником серьезных проблем с гидроусилителем руля.

Почему водители покидают авто с вывернутыми колесами?

Некоторые водители считают, что вывернутые колеса усложнят эвакуацию их автомобиля. Это не совсем верно. Эвакуаторы оборудованы манипуляторами, которые могут захватить автомобиль с любым положением колес.

Считается, что вывернутые колеса могут помочь предотвратить скат авто с холма или на неровной поверхности. Но эту функцию гораздо лучше выполняет стояночный тормоз.

Ранее "Телеграф" писал, за какую популярную привычку водитель может получить штраф в 510 гривен. Это правило применяется не только для водителей, но и для пассажиров авто.