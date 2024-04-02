Этим многие пренебрегают: за какое популярное действие водитель может получить штраф в 510 грн

Это также касается и тех, кто ездит на мотоцикле

В Украине предусмотрен штраф за популярное нарушение водителей. Речь идет о непристегнутом ремне безопасности и отсутствии мотошлема во время езды на мотоцикле.

Об этом говорится в статье 121 о "Нарушении правил управления или эксплуатации транспортного средства, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами". Так, за нарушение этого правила предусмотрен денежный штраф в размере 510 грн. за одного человека. Впрочем, если произошло ДТП и водитель или пассажиры были непристегнуты ремнями безопасности, то в таком случае предусмотрен штраф в размере 2400 – 8500 грн.

Речь идет не только о водителях, но и о пассажирах. О пассажирах, подразумеваемых сидящих спереди и сидящих на задних сиденьях.

Раньше были категории людей, таких как таксисты, инструкторы, инвалиды или люди в спецтранспорте, которым разрешили ездить без ремня безопасности. Но с последними изменениями ПДД все люди в авто должны быть пристегнуты.

Отметим, даже если в автомобиле есть подушки безопасности, иногда при ДТП это может быть даже опаснее, чем без нее. При столкновении подушка безопасности может вызвать перелом водителя или пассажиров. Подушка безопасности эффективна только вместе с пристегнутым ремнем безопасности.

Кроме того, многие водители любят ставить "заглушки", чтобы не пристегиваться в авто и не слышать сигнал предупреждения. Впрочем, имейте в виду, что большинство смертей в ДТП именно потому, что человек был не пристегнут.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой штраф предусмотрен за отсутствие детского кресла в автомобиле. Это средство считается одним из самых эффективных относительно защиты во время автопутешествий.