Не все об этом знают: предусмотрен ли штраф за несоблюдение безопасной дистанции на дороге

Эта ситуация приводит к серьезным повреждениям и даже смерти

В Украине многие дороги до сих пор находятся в плохом состоянии. В случае войны состояние некоторых дорог еще больше ухудшилось. Более того, после зимы на дорогах появились новые выбоины. В таких условиях нужно внимательно соблюдать дистанцию между транспортными средствами и скоростным режимом.

"Телеграф" рассказывает, предусмотрен ли штраф за несоблюдение безопасной дистанции на дороге. Отметим, что эта ситуация очень часто является причиной ДТП, которая приводит к серьезным повреждениям и даже смерти.

Есть ли наказание за несоблюдение дистанции с другим транспортным средством

Важно помнить, что согласно п. 13.1. ПДД водитель в зависимости от скорости движения, дорожной обстановки, особенностей перевозимого груза и состояния транспортного средства должен соблюдать безопасную дистанцию и безопасный интервал.

Рекомендуется рассчитывать дистанцию, как скорость разделена на 2. Например, во время езды по трассе при сухом дорожном покрытии, при скорости 60 км/ч, безопасная дистанция составит 30 м. Впрочем, конечно, что такое невозможно при плотном трафике в городе.

Что касается того, предусмотрен ли штраф за несоблюдение дистанции с другим транспортным средством, то — да. Денежное наказание составляет 510 грн.

По данным полиции, за 12 месяцев прошлого года в столице произошло 1894 ДТП с пострадавшими. В результате 103 человека погибли и еще 2133 получили травмы разной степени тяжести. Чаще всего происшествия с пострадавшими произошли в пятницу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как проверить и уплатить штрафы за нарушение ПДД. Для этого создано множество вариантов и даже не нужно куда-то идти или ехать.