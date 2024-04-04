Перетин подвійної суцільної смуги: у яких випадках можна уникнути штрафу

На жаль, але це порушення правил є дуже популярним

Як відомо, в Україні передбачений штраф за перетин подвійної суцільної смуги. Утім, є випадки, коли грошового покарання за це порушення ПДР не буде.

"Телеграф" розповідає, коли саме можна уникнути штрафу в разі перетину подвійної суцільної смуги. Одразу зазначимо, що таке порушення є досить розповсюдженим серед водіїв.

Коли можна уникнути штрафу за перетин подвійної суцільної смуги

Так, водій може уникнути грошового покарання за це порушення, якщо розмітки не видно. Наприклад, вона на той час була присипана снігом чи листям. Або, його не штрафуватимуть, якщо буде доведено, що порушення було вчинено, аби уникнути аварійної ситуації та зберегти життя людей.

Також штрафу не буде, коли немає альтернативних шляхів об'їзду. Перетнути подвійну суцільну смугу без накладення штрафу можуть медики, рятувальники чи правоохоронці під час виконання екстреного завдання.

Додамо, що в разі інших обставин перетину подвійної суцільної смуги буде виписаний штраф у розмірі 340 грн. У разі створення аварійної ситуації штраф складатиме 1445 гривень або може бути позбавлення прав від 6 місяців до 1 року.

Загалом, українські ПДР передбачають декілька видів суцільних ліній. В окремих випадках їхнього перетину передбачений штраф від 340 до 510 грн:

– 1.1 – біла суцільна лінія

– 1.2 – широка біла суцільна лінія

– 1.12 – стоп-лінія

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві нахабний водій порушив декілька ПДР і розтрощив три авто. На щастя, у результаті зіткнення ніхто не постраждав.