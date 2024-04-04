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Как выбрать летние шины и на что нужно обратить внимание: простые советы

Автор
Андрей Сурков Андрей Сурков
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Подержанные шины могут сэкономить много денег
Подержанные шины могут сэкономить много денег. Фото telegraf.com.ua

На них даже можно получить гарантию

Подержанные летние шины – это возможность сэкономить на сезонной замене шин, но важно подойти к их выбору с ответственностью, ведь качество шин зависит от вашей безопасности на дороге. При выборе подержанных летних шин важно тщательно рассмотреть несколько ключевых аспектов.

"Телеграф" составил перечень советов относительно того, как выбрать летние шины и на что нужно обратить внимание. Сразу отметим, что в украинских магазинах есть немалый выбор летних подержанных шин, но надо понимать, какие именно лучше подойдут.

Как выбрать летние шины

Важнейший нюанс в том, чтобы подержанные шины имели именно европейское происхождение, потому что в тех развитых странах автомобили эксплуатируются чуть ли не в идеальных условиях. Шин это тоже касается: ровные дороги, сдержанный стиль движения, "молодые" и хорошо отрегулированные автомобили.

Как известно, шины имеют ограниченный срок службы. Убедитесь, что они не превышают рекомендуемый возраст, поскольку старые шины могут потерять свои свойства, даже если у них достаточно глубокий протектор. Минимальная глубина протектора для летних шин – 1,6 мм, но рекомендуется выбирать шины с глубиной 3-4 мм. Проверьте износ протектора по всей ширине шины, он может быть неравномерным. Для этого следует использовать специальный индикатор износа протектора.

Особое внимание уделите наличию каких-либо проколов, порезов или других повреждений корда. Эти повреждения могут привести к проблемам безопасности на дороге и увеличить риск всплытия шины. Узнайте об истории эксплуатации шин. Если у них был плохой опыт или были участниками аварии, лучше избежать их приобретения.

Не рекомендуется покупать шины старше 5 лет, ведь со временем резина теряет свои свойства. Обратите внимание на дату выпуска шины, обычно указываемую на боковине.

Что касается брендов, то ведущие шинные интернет-магазины среди своих наиболее распространенных продуктов называют марки Michelin, Continental, Dunlop, Goodyear. Все они принадлежат к группе наиболее авторитетных мировых производителей.

На первый взгляд может показаться странным, но в Украине есть шинные магазины, в которых предоставляется гарантия на шины. Условия бывают разные, но чаще всего гарантия распространяется на обнаружение дефектов при монтаже подержанной шины на диск. После монтажа приобретенных шин на машину у покупателя есть еще 3 – 5 суток на подачу претензий, если дефекты проявятся в течение первых поездок. Согласно существующей практике магазин заменяет шину на исправную или возвращает покупателю деньги.

Перед установкой шин на автомобиль проверьте наличие надлежащего давления и удержание воздуха. Это поможет поддерживать оптимальную эффективность и безопасность во время езды.

Следовательно, выбирая подержанные летние шины, следуйте этим советам, чтобы обеспечить безопасность, эффективность и надежность вашего автомобиля в теплое время года. Не забывайте также о важности правильного обслуживания и технического состояния всех компонентов автомобиля для обеспечения комфортной и безопасной езды.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, для чего в шины заливают воду. Это действительно простой метод экономии средств.

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