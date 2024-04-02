Пригодится каждому водителю: для чего в шины авто заливают воду

Простой метод экономии средств

В жизни случаются ситуации, когда необходимо выкручиваться. Одна из них – неожиданный прокол шины посреди дороги.

В таком случае шину подкачивают, используют ремкомплект или вызывают эвакуатор. Если вам не подходят эти варианты, можно попытаться налить воду в шину. Еще со времен СССР такой метод использовали народные умельцы, чтобы хоть ненадолго продлить поездку.

Как это работает

Чтобы доехать до СТО, некоторые водители заливали несколько литров воды в шину. Это нужно для того, чтобы изолировать дырку от воздуха.

Работает банально – когда колесо крутится, вступают в действие центробежные силы. При этом важно накачать колесо до давления в 1,5 атмосферы. Тогда вы можете ехать со скоростью до 25 км в час. Таким образом удастся проехать даже несколько десятков километров.

Когда еще заливают воду в колеса

Иногда водители тракторов используют этот метод, чтобы сделать технику более тяжелой и предотвратить ее пробуксовку. Более тяжелое колесо имеет лучшее сцепление с дорогой, но по сути вода выполняет больше функцию балласта. Этот процесс даже получил название жидкого балластирования шины.

Ранее Телеграф писал, как доехать до СТО, если пробили колесо, а запаски нет. Есть несколько проверенных методов, которые помогут каждому водителю.