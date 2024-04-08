В Украине продают новенький Rolls-Royce Spectre за более чем 700 тысяч долларов: в соцсетях бурно отреагировали (фото)

Электрокар имеет запас хода 530 км.

В Украине выставили на продажу новый электрический Rolls-Royce Spectre 2023 года выпуска. Авто оценили в невероятные 735 505 долларов.

Автомобиль продается в Киеве и имеет гарантию от официального дилера компании Rolls-Royce. Соответствующее объявление размещено на странице autobazar_ua1 в инстаграме.

Rolls-Royce Spectre 2023: технические характеристики и особенности авто

Rolls-Royce Spectre 2023 представляет собой полноразмерный электромобиль класса люкс. Он был выпущен в четвертом квартале 2023 года. Построен автомобиль на платформе Architecture of Luxury и имеет двигатель мощностью 430 кВт. Запас хода электрокара составляет 530 км, емкость батареи – 102 кВт⋅г.

Это не первый Rolls-Royce Spectre 2023 в Украине. В январе такой экземпляр приобрел нардеп и владелец кондитерского дома Вацак. Тогда сообщалось, что он купил свой электрокар за 600 тысяч долларов.

Реакция соцсетей

Традиционно в Украине соцсети просто разразились комментариями. И это не удивительно, учитывая цену электрокара. Публикуем самые интересные и смешные, на наш взгляд, комментарии.

"Был бы на газу — взял бы";

"Мне кажется, нужно запретить продавать такие авто в Украине, по факту в основном такие деньги у депутатов и высшего руководства есть, чтобы они на*иг свалили отсюда, и народ нормально жить начнет хоть…";

"Одолжите кто-то 735 504$";

"Отдам Жигуля, но если с доплатой";

"Обменяю на Житомир";

"Пробег, пожалуй, скрученный. Это измена!";

"Дорогой powerbank";

"Я бы взял, но у меня мелких денег с собой нет".

Ранее Телеграф писал, что возле киевского паба заметили редкий Maserati. Этот автомобиль зарегистрирован на Красный Крест.