Ученые создали беспроводную зарядку, позволяющую подкормить электрокар за 20 минут

Это устройство уже смогло зарядить электромобиль Hyundai

Исследователи разработали беспроводное зарядное устройство в 100 кВт, которое способно подпитать электрокар за 20 минут. Так, ученые достигли высокой плотности мощности для беспроводного зарядного устройства для автомобилей класса SUV.

Об открытии сообщает Interesting Engineering. Этим занимались ученые из Ок-Риджской национальной лаборатории США (ORNL). Их разработанная зарядка была завершена с 12,7 см расстоянием между зарядным устройством и транспортным средством, подобным тому, что достигается в небольших потребительских устройствах с такой способностью.

Как работает эта зарядка

Технология работает подобно беспроводному зарядному устройству для меньших потребительских устройств. Система забирает энергию из электросети, превращая ее в высокочастотный переменный ток. Это создает магнитное поле, которое может передавать энергию через воздушный промежуток. Магнитное поле передает энергию вторичному полю, расположенному на транспортном средстве, которое затем превращает ее в постоянный ток (DC), который может храниться в аккумуляторе транспортного средства.

Система ORNL может выдавать 100 кВт с КПД 96%. На практике даже удалось зарядить электромобиль Hyundai Kona EV.

Как отметил исследователь из ORNL Омер Онар, их технология обеспечивает плотность мощности в 8-10 раз выше, чем в традиционной технологии катушек, и может повысить уровень заряда батареи на 50% менее чем за 20 минут. Этого удалось добиться благодаря катушкам с полифазной электромагнитной связью, поскольку их конструкция позволяет достичь высокой плотности мощности при наименьших размерах катушки. Вращающиеся магнитные поля, генерируемые этими катушками, увеличивают выходную мощность установки.

Интересно, что в 2016 году исследователи ORNL представили нам первое в мире беспроводное зарядное устройство для электромобилей. Это было зарядное устройство мощностью 20 кВт, которое задало тон тому, что будет дальше. К 2018 году команда увеличила мощность зарядного устройства до 120 кВт.

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