Самые безопасные автомобили 2024 года: названы топ-10 моделей

Теперь получить самый высокий балл по этому критерию стало значительно сложнее

Европейская программа оценки новых автомобилей или EuroNCAP начала проводить краш-тесты автомобилей в 1997 году, но международная организация по безопасности постоянно усовершенствует и корректирует тесты, через которые должны пройти новые автомобили, чтобы получить оценку в рамках своей программы оценки безопасности.

Последний раунд изменений был введен в 2023 году и включает более жесткие тесты, проверяющие, насколько хорошо автомобили способны обнаруживать и избегать столкновений с мотоциклистами и уязвимыми участниками дорожного движения в более сложных ситуациях, например, когда автомобиль поворачивает направо на перекрестке и когда он пересекает траекторию встречи. Также впервые проводят новые ночные испытания систем активной безопасности. Теперь автомобили должны быть оснащены системой контроля состояния водителя, предупреждающей о сонливости или невнимательности.

Несмотря на это, WhatCar составил список моделей авто, все же получивших статус самых безопасных в 2024-м. Отметим, что в список попали 10 авто. Здесь представлены модели, которые уже вышли на рынок или появятся в этом году.

Топ-10 безопасных авто 2024 года

Самый высокий балл в этом году получила электрическая модель представительского класса Volkswagen ID 7, пришедшая на смену седану Passat. Помимо отличной защиты взрослых и детей внутри автомобиля во время столкновения, ID 7 оснащен открывающимся капотом, который помогает снизить травмы пешеходов и велосипедистов в случае наезда.

Защита взрослых пассажиров 95%

Защита детей 88%

Защита пешеходов 83%

Общее количество баллов 346/400

Volkswagen ID7

Далее следует NIO ET5. Эта модель является ответом китайского бренда на Tesla Model 3. Он хорош в управлении и хорошо обставлен и производится брендом, который начинает завоевывать доверие в Европе. Его защита взрослых пассажиров образцова, и он также неплохо справляется с защитой детей на борту.

Система AEB реагирует на уязвимых участников дорожного движения и другие автомобили. Она отлично справляется с обнаружением пешеходов и детей во время дневного света, а также мотоциклистов в любых условиях. Единственный недостаток – система обнаружения велосипедистов, едущих рядом с автомобилем, работает не так хорошо.

Защита взрослых пассажиров 96%

Защита детей 85%

Защита пешеходов 83%

Общее количество баллов 345/400

NIO ET5

Также делит второе место с NIO и Smart 3. Он отлично справляется с защитой тех, кто находится внутри и снаружи автомобиля в случае аварии. Система AEB хорошо реагирует на присутствие уязвимых участников дорожного движения, особенно велосипедистов и мотоциклистов и отлично обнаруживает другие автомобили в различных тестовых сценариях. Также есть система мониторинга водителя, которая способна выявить разные формы невнимательности и усталости.

Защита взрослых пассажиров 90%

Защита детей 86%

Защита пешеходов 84%

Общее количество баллов 345/400

Smart

Четвертое место принадлежит Mercedes EQE. Официальный запас хода EQE 300 и 350 составляет 388 миль, и хотя в реальных условиях вы, скорее всего, проедете только 325 миль, это на пять миль больше, чем у Tesla Model 3 Long Range.

Получив высокие оценки во всех четырех областях рейтинга EuroNCAP, EQE является отличным универсалом безопасности. Он выделяется тем, что получил самые высокие оценки за защиту детей, причем его результат подкреплен автоматической системой деактивации подушки безопасности переднего пассажира (большинство систем приходится отключать или включать вручную, чтобы безопасно разместить детское кресло), а также системой обнаружения присутствия ребенка. Кроме того, система AEB хорошо распознает пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.

Защита взрослых пассажиров 87%

Защита детей 90%

Защита пешеходов 80%

Общее количество баллов 342/400

Mercedes EQE

Пятая позиция принадлежит BYD Dolphin. Это небольшой электромобиль, доступный по цене, вместительный и хорошо оборудованный. Он разработан для минимизации травм уязвимых участников дорожного движения. Его система AEB хорошо реагирует на пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов и предотвращает открывание водительской двери перед велосипедистом.

Защита взрослых пассажиров 89%

Защита детей 87%

Защита пешеходов 85%

Общее количество баллов 340/400

BYD Dolphin

Открывает вторую пятерку – Lexus RZ. Несмотря на стиль внедорожника, это одна из самых щадящих моделей, когда речь идет о столкновениях с пешеходами и велосипедистами, а ее система AEB получила максимальное количество баллов за обнаружение тех, кто на двух колесах, и избегание столкновений с ними. Он также способен помешать водителю открыть дверь, если велосипедист крутит педали рядом с автомобилем.

Защита взрослых пассажиров 87%

Защита детей 87%

Защита пешеходов 84%

Общее количество баллов 339/400

Lexus RZ

Седьмая ступень принадлежит BMW 5-Series. Несмотря на то, что он обеспечивает хорошую защиту для пассажиров при столкновении, "пятая серия" достаточно безопасна для меньших транспортных средств в лобовом столкновении. Он также отвечает требованиям последних инноваций в сфере безопасности: его передовая система eCall автоматически извещает экстренные службы об аварии, а также активируются тормоза автомобиля, предотвращая вторичное столкновение. Также есть система предупреждения, если в машине остался ребенок. Другие участники дорожного движения также хорошо защищены: система активной безопасности набирает максимальное количество баллов за обнаружение и избегание столкновения с мотоциклистом, а автомобиль предупреждает, если водитель собирается открыть дверь перед велосипедистом, и останавливает дверь от открытия, если авария становится неизбежной.

Защита взрослых пассажиров 89%

Защита детей 85%

Защита пешеходов 86%

Общее количество баллов 338/400

BMW 5-Series

Восьмое место, и здесь снова еще один NIO. На этот раз речь идет об EL7. Роскошный внедорожник китайского бренда не имеет таких результатов как ET5, но все равно является сильным универсальным автомобилем. В то время как система AEB хорошо работала, предотвращая аварии с уязвимыми участниками дорожного движения в большинстве случаев, система "дверей", предотвращающая или предупреждающая об открытии двери в случае приближения велосипедиста, не получила сильного балла. Несмотря на то, что EL7 оснащен системой, предупреждающей водителя, если ребенок остался один в автомобиле, система не отвечала требованиям тестов Euro NCAP, поэтому она не получила баллов в этой области.

Защита взрослых пассажиров 93%

Защита детей 85%

Защита пешеходов 80%

Общее количество баллов 337/400

NIO EL7

Предпоследнюю позицию занимает BYD Seal-U. С точки зрения безопасности, он имеет высокие баллы во всех четырех рейтинговых областях с образцовыми оценками для защиты взрослых и детей. Он отвечает новейшим критериям тестирования на безопасность, включая требование облегчить выход пассажиров при погружении автомобиля. Если автомобиль попадает в воду, дверь можно открыть в течение двух минут после исчезновения электроэнергии, а также предусмотрен молоток, чтобы боковые окна можно было разбить.

Защита взрослых пассажиров 90%

Защита детей 86%

Защита пешеходов 83%

Общее количество баллов 336/400

BYD Seal-U

Также девятую строчку разделил с "китайцем" Toyota C-HR. Эта модель комфортна, проста в управлении, чрезвычайно экономична и должна быть очень надежной. Кроме того, это очень безопасно для тех, кто находится в автомобиле, и других участников дорожного движения. Ее система AEB хорошо распознает взрослых и детей, велосипедистов и мотоциклистов день и ночь. Система поддержки полосы движения эффективно исправляет автомобиль, когда он выезжает из полосы, но она не слишком агрессивна. Автомобиль оснащен датчиком обнаружения детей, который хорошо работает, чтобы предупредить водителя, если ребенок остался в автомобиле.

Защита взрослых пассажиров 85%

Защита детей 86%

Защита пешеходов 86%

Общее количество баллов 336/400

Toyota C-HR

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