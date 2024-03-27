Названы топ-5 авто, которые оставят вас без денег: лидер не абы как удивил

В случае с этими машинами лучше вообще от их избавиться как можно скорее, чем ремонтировать

Достаточно нормальна ситуация, когда автомобиль с годами начинает "давать заднюю". Впрочем, если вы к нему привязаны, то хочется и отремонтировать, но это вообще не рационально по отношению к определенным моделям.

Так, мужчина под ником nik.cars в TikTok решил назвать топ-5 моделей авто, которые заберут у вас последние деньги, если вы все же решите их отремонтировать. Это тоже актуально и для тех, кто собирается покупать машину на вторичном рынке.

Забегая вперед отметим, что в видео присутствуют премиальные автомобили. Оно и не удивительно, ведь достать запчасти на эти машины – дело не из легких. Да, сами авто с годами дешевеют, но этого ни в коем случае нельзя сказать об их деталях.

Топ-5 авто, которые оставят вас без денег

Открывает этот рейтинг Porsche Cayenne 2007-2008 годов выпуска. Отмечается, что в обслуживании он "съедает" немало средств, ведь подвержен слишком частым поломкам. Бывает такое, что владельцы иногда продают их в безумные "минусы" относительно стоимости, чтобы как можно быстрее избавиться от этой машины. Важен и тот факт, что они очень долго продаются.

Porsche Cayenne

Четвертое место занимает Range Rover. Если вы собираетесь покупать такой автомобиль, то имейте в виду, что ремонтировать придется его часто. Опять же это касается далеко не новых экземпляров.

Range Rover

"Бронза" в пассиве этого рейтинга у BMW. Интересно, что в этом случае речь идет о третьей, пятой и седьмой моделях. Также упоминается X5 и X3. Отмечается, что речь идет об экземплярах 2003-2005 годов. Именно они у вас заберут на обслуживание и вероятный ремонт много денег. Если решите ее продать, то это будет непросто, потому что на тот момент вы уже можете потратить на нее кучу финансов и, вероятно, захотите получить от нее как можно больше, однако следующий покупатель также может понимать, что теперь ему придется на нее тратиться, а поэтому будет действовать с более рациональной точки зрения.

BMW X5

Вторую позицию занимает Mercedes S-Class (W221). Эта модель слишком дорога в обслуживании. Если вы решили ее покупать или ремонтировать, то имейте в виду, что пару тысяч долларов, а может и больше, нужно оставить на ремонт. Да, это бизнес-класс, но его тоже нужно чинить.

Ну и, наконец, первое место. Здесь, как оказалось, лидер достаточно неожиданный. Можно было бы увидеть очередную модель авто, но — нет. Больше всего денег, а может и все остальное, у вас заберет автомобиль, который находится в розыске. Внимательно проверяйте все варианты, когда приобретаете автомобиль, чтобы потом не нарваться на неприятности. Если вы все же приобрели что-то подобное, однако впоследствии обнаружили, что она является мишенью для правоохранительных органов, то избавьтесь от нее как можно скорее. Лучшим вариантом будет сдать ее на запчасти.

Напоследок, обозреватель советует всегда покупать через МРЭО и переоформлять. Не стоит доверять непроверенным продавцам, потому что можно остаться без денег и без машины.

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