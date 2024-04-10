Найбезпечніші автомобілі 2024 року: названо топ-10 моделей

Відтепер отримати найвищий бал за цим критерієм стало значно складніше

Європейська програма оцінки нових автомобілів або EuroNCAP почала проводити краш-тести автомобілів 1997 року, але міжнародна організація з безпеки постійно вдосконалює та коригує тести, через які мають пройти нові автомобілі, щоб отримати оцінку в рамках своєї програми оцінки безпеки.

Останній раунд змін був введений 2023 року і включає більш жорсткі тести, які перевіряють, наскільки добре автомобілі здатні виявляти і уникати зіткнень з мотоциклістами і вразливими учасниками дорожнього руху в більш складних ситуаціях, наприклад, коли автомобіль повертає праворуч на перехресті і коли він перетинає траєкторію зустрічного транспортного засобу Також вперше проводять нові нічні випробування систем активної безпеки. Тепер автомобілі повинні бути оснащені системою контролю за станом водія, що попереджає про сонливість чи неуважність.

Попри це, WhatCar склав список моделей авто, які все ж отримали статус найбезпечніших 2024-го. Зазначимо, що до переліку потрапили 10 авто. Тут представлені моделі, які вже вийшли на ринок або з'являться цього року.

Топ-10 безпечних авто 2024 року

Найвищий бал цього року отримала електрична модель представницького класу Volkswagen ID 7, яка прийшла на зміну седану Passat. Крім відмінного захисту дорослих і дітей всередині автомобіля під час зіткнення, ID 7 оснащений капотом, що відкривається, який допомагає знизити травми пішоходів і велосипедистів у разі наїзду.

Захист дорослих пасажирів 95%

Захист дітей 88%

Захист пішоходів 83%

Загальна кількість балів 346/400

Volkswagen ID7

Далі йде NIO ET5. Ця модель є відповіддю китайського бренду на Tesla Model 3. Він хороший в управлінні та добре обставлений, і виробляється брендом, який починає завойовувати довіру в Європі. Його захист дорослих пасажирів є зразковим, і він також непогано справляється із захистом дітей на борту.

Система AEB реагує на вразливих учасників дорожнього руху та інші автомобілі. Вона чудово справляється з виявленням пішоходів та дітей під час денного світла, а також мотоциклістів у будь-яких умовах. Єдиний недолік – система виявлення велосипедистів, які їдуть поряд із автомобілем, працює не так добре.

Захист дорослих пасажирів 96%

Захист дітей 85%

Захист пішоходів 83%

Загальна кількість балів 345/400

NIO ET5

Також ділить друге місце з NIO й Smart 3. Він чудово справляється із захистом тих, хто знаходиться всередині та зовні автомобіля у разі аварії. Система AEB добре реагує на присутність уразливих учасників дорожнього руху, особливо велосипедистів та мотоциклістів, та відмінно виявляє інші автомобілі у різних тестових сценаріях. Також є система моніторингу водія, яка здатна виявити різні форми неуважності та втоми.

Захист дорослих пасажирів 90%

Захист дітей 86%

Захист пішоходів 84%

Загальна кількість балів 345/400

Smart

Четверта сходинка належить Mercedes EQE. Офіційний запас ходу EQE 300 і 350 становить 388 миль, і хоча в реальних умовах ви, швидше за все, проїдете лише 325 миль, це на п'ять миль більше, ніж у Tesla Model 3 Long Range.

Отримавши високі оцінки у всіх чотирьох областях рейтингу EuroNCAP, EQE є чудовим універсалом безпеки. Він виділяється тим, що отримав найвищі оцінки за захист дітей, причому його результат підкріплений автоматичною системою деактивації подушки безпеки переднього пасажира (більшість систем доводиться відключати або вмикати вручну, щоб безпечно розмістити дитяче крісло), а також системою виявлення присутності дитини. Крім того, система AEB добре розпізнає пішоходів, велосипедистів та мотоциклістів.

Захист дорослих пасажирів 87%

Захист дітей 90%

Захист пішоходів 80%

Загальна кількість балів 342/400

Mercedes EQE

П'ята позиція належить BYD Dolphin. Це невеликий електромобіль, доступний за ціною, місткий і добре обладнаний. Він розроблений для мінімізації травм уразливих учасників дорожнього руху. Його система AEB добре реагує на пішоходів, велосипедистів і мотоциклістів і запобігає відкриванню дверей водія перед велосипедистом.

Захист дорослих пасажирів 89%

Захист дітей 87%

Захист пішоходів 85%

Загальна кількість балів 340/400

BYD Dolphin

Відкриває другу п'ятірку — Lexus RZ. Незважаючи на стиль позашляховика, це одна з найбільш щадних моделей, коли йдеться про зіткнення з пішоходами та велосипедистами, а її система AEB отримала максимальну кількість балів за виявлення тих, хто на двох колесах, і уникнення зіткнень з ними. Він також здатний завадити водієві відкрити двері, якщо велосипедист крутить педалі поруч з автомобілем.

Захист дорослих пасажирів 87%

Захист дітей 87%

Захист пішоходів 84%

Загальна кількість балів 339/400

Lexus RZ

Сьома сходинка належить BMW 5-Series. Незважаючи на те, що він забезпечує хороший захист для пасажирів у разі зіткнення, "п'ята серія" досить безпечна для менших транспортних засобів у лобовому зіткненні. Він також відповідає вимогам останніх інновацій у сфері безпеки: його передова система eCall автоматично сповіщає екстрені служби про аварію, а також активуються гальма автомобіля, запобігаючи вторинному зіткненню. Також є система попередження, якщо в машині залишилася дитина. Інші учасники дорожнього руху також добре захищені: система активної безпеки набирає максимальну кількість балів за виявлення та уникнення зіткнення з мотоциклістом, а автомобіль попереджає, якщо водій збирається відкрити двері перед велосипедистом, і зупиняє двері від відкриття, якщо аварія стає неминучою.

Захист дорослих пасажирів 89%

Захист дітей 85%

Захист пішоходів 86%

Загальна кількість балів 338/400

BMW 5-Series

Восьме місце, і тут знову ще один NIO. Цього разу йдеться про EL7. Розкішний позашляховик китайського бренду не має таких результатів, як ET5, але все одно є сильним універсальним автомобілем. У той час, як система AEB добре працювала, запобігаючи аваріям з уразливими учасниками дорожнього руху в більшості випадків, система "дверей", яка запобігає або попереджає про відкриття дверей в разі наближення велосипедиста, не отримала сильного балу. Незважаючи на те, що EL7 оснащено системою, яка попереджає водія, якщо дитина залишилася одна в автомобілі, система не відповідала вимогам тестів Euro NCAP, тому вона не отримала жодних балів у цій галузі.

Захист дорослих пасажирів 93%

Захист дітей 85%

Захист пішоходів 80%

Загальна кількість балів 337/400

NIO EL7

Передостанню позицію займає BYD Seal-U. З точки зору безпеки, він має високі бали в усіх чотирьох рейтингових областях, із зразковими оцінками для захисту дорослих і дітей. Він відповідає найновішим критеріям тестування на безпеку, включаючи вимогу полегшити вихід пасажирів у разі занурення автомобіля. Якщо автомобіль потрапляє у воду, двері можна відкрити протягом двох хвилин після зникнення електроенергії, а також передбачено молоток, щоб бічні вікна можна було розбити.

Захист дорослих пасажирів 90%

Захист дітей 86%

Захист пішоходів 83%

Загальна кількість балів 336/400

BYD Seal-U

Також дев'яту сходинку розділив із "китайцем" Toyota C-HR. Ця модель комфортна, проста в керуванні, надзвичайно економічна і має бути дуже надійною. Крім того, це надзвичайно безпечно для тих, хто знаходиться в автомобілі, та інших учасників дорожнього руху. Її система AEB добре розпізнає дорослих і дітей, велосипедистів і мотоциклістів удень і вночі. Система підтримки смуги руху ефективно виправляє автомобіль, коли він виїжджає зі смуги, але вона не надто агресивна. Автомобіль оснащений давачем виявлення дітей, який добре працює, щоб попередити водія, якщо дитина залишилася в автомобілі.

Захист дорослих пасажирів 85%

Захист дітей 86%

Захист пішоходів 86%

Загальна кількість балів 336/400

Toyota C-HR

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