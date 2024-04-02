Украинцы стали гораздо больше покупать новые легковые авто: названы топ-10 моделей

Показатель в этом сегменте вырос почти на 30%

Украинский рынок новых легковых автомобилей показал значительный рост в марте 2024 года. Так, большинство машин этого сегмента были импортированы из-за рубежа.

По информации Института исследований авторынка, в прошлом месяце украинцы приобрели почти 6,5 тысяч новых легковушек. Этот показатель на 9,4% больше, чем в феврале этого же года и на 28,8% больше, чем в марте 2023-го. Из этого количества 95,6% были ввезены в Украину из других стран.

Отмечается, сегодня это наибольшее значение поданных на первую регистрацию новых легковых машин, которого не было с января 2022 года. Интересно, что украинцы все еще очень любят больше всего отдавать предпочтение кроссоверам.

Топ-10 новых легковых автомобилей на украинском рынке

Что касается лидеров, то здесь первое место продолжает удерживать кроссовер Renault Duster. Его приобрели в количестве 884 экземпляров. За ним расположилась Toyota RAV4 — 404. Замыкает тройку лидеров KIA Sportage, пополнившего украинский автопарк на 224 машины.

А вот какой полный рейтинг имеет топ-10 новых легковых автомобилей по итогам марта 2024 года. За счет этих десяти самых популярных моделей было сформировано почти 42% мартовского рынка новых легковушек.

Renault Duster — 884 шт. Toyota RAV4 — 404 KIA Sportage — 224 Volkswagen ID.4 — 204 Mazda CX-5 — 168 Hyundai Tucson — 163 Toyota Land Cruiser Prado — 154 Skoda Octavia — 134 BYD Song Plus — 117 Geely Atlas Pro — 114

Что касается марок авто, то в марте первенство завоевала марка Renault (1022 шт., 15,8%), которая до сих пор занимала вторую позицию, сместив на одну позицию вниз лидера предыдущих периодов Toyota (898, 13,9%). На третьей строчке Volkswagen (482, 7,5%), за которым следует Skoda (406, 6,3%). Замыкает первую пятерку BMW с результатом 366 автомобилей и долей 5,7%.

Всего за I квартал 2024 года в Украине было зарегистрировано 16,6 тысяч новых легковых авто, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди новых легковушек, изготовленных или переоборудованных в Украине и зарегистрированных в марте, самыми популярными стали три модели Skoda, выпускаемые на закарпатском заводе "Еврокар". Первое место в этой категории досталось кроссоверу Kodiaq (95 шт.), второе — Karoq (73), третье заняла Octavia с результатом 23 первых регистрации.

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