Названы 22 самых безопасных авто 2024 года: какие модели получили самую высокую оценку Top Safety Pick+

Наивысшую оценку получили 22 модели авто, выпущенные в 2024 году

Страховой институт дорожной безопасности или IIHS опубликовал рейтинг безопасности автомобилей в этом году. В этом году самую высокую оценку смогли получить 22 модели авто разных марок.

Одной из них является Tesla Model Y 2024 выпуска. Об этом говорится на сайте Top Safety Pick+.

Какие модели получили самую высокую оценку за безопасность Top Safety Pick

По данным рейтинга, 22 модели обеспечивают лучшую защиту в своих категориях. При этом речь идет не только о тех, кто находится внутри автомобиля, но и о пешеходах в случае теоретического столкновения.

Самые безопасные компактные автомобили – это Acura Integra, Mazda 3 и Toyota Prius. Среди среднеразмерных высокую оценку завоевали Honda Accord и Hyundai Ioniq 6. Среди крупных авто премиум-класса самую высокую оценку смог получить только электрокар Genesis G80.

В категории кроссоверов и внедорожников самыми безопасными признали Mazda CX-30 и СХ-50, Genesis GV60, Honda HR-V и Hyundai Kona. Есть также категория среднеразмерных внедорожников и кроссоверов. Здесь выделяются Ford Explorer, Mazda CX-90, Nissan Pathfinder, Subaru Ascent и Kia Telluride.

В категории люксовых внедорожников и кроссоверов первенство получили Genesis GV80, Tesla Model Y, BMW X3, а также Acura MDX. Согласно рейтингу, больше всего автомобилей, получивших самый высокий балл за безопасность, принадлежат Mazda.

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