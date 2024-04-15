Такие перекрестки встречаются каждый день: 70% водителей ошибаются в этом случае

Такие перекрестки есть в каждом городе

На дорогах часто бывает так, что водители не знают, как правильно они должны проезжать тот или иной участок. Особенно это касается мест с многополосным движением и, конечно, перекрестков.

Сегодня рассмотрим, на первый взгляд, легкий случай перекрестков. Однако опыт показывает, что 70% людей ошибаются, отвечая на вопрос, как его проезжать правильно. Справочник Green Way рассказывает, как это нужно делать.

Перед проездом перекрестков задайте себе этот простой вопрос

Одна из главных ошибок при проезде перекрестков касается полос, по которым можно совершать определенный манёвр. Поэтому, доезжая до перекрестка, советуют задать себе простой вопрос: "Куда я направляюсь?" Это поможет вам занять нужную полосу и обратить внимание на дорожные знаки заранее.

На самом деле этот вопрос актуален еще и потому, что очень часто происходит так, что водитель, заняв крайнюю левую полосу, вдруг вспоминает, что ей нужно справа. И осуществляет…. поворот справа от крайней левой полосы. Это подвергает опасности всех участников проезда перекрестков, не говоря уже о том нарушении правил дорожного движения.

А теперь рассмотрим классический случай, в котором чаще всего ошибаются. Самым сложным новичкам дается проезд нерегулируемых перекрестков. Представьте, что вы двигаетесь на авто по главной дороге, которая поворачивает направо. Но с главной дороги от нас собирается поворачивать налево еще одно авто. Также со второстепенных дорог своими полосами прямо двигаются машины. Нередко происходит так, что движение начинают все или большинство водителей, и на перекрестке "застревают", а потом начинают пропускать друг друга.

Здесь нужно думать быстро. Сначала вспоминаем о главной дороге, а тех, кто едет второстепенными, отбрасываем. Думаем, кто должен проезжать первым, ведь оба авто на главной. Не важно, кто уезжает или не уезжает с главной дороги. В этой ситуации важно то, откуда движение начинается. Здесь вступает в действие правило "Препятствия справа". Водитель должен дать дорогу тому автомобилю, который приближается справа. Действует оно только в одинаковых условиях, то есть, когда оба водителя — на главной дороге.

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