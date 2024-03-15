Какой из автомобилей может ехать под этот сигнал регулировщика: непростая задача по ПДД

Существует только один правильный вариант из четырех

Из-за перекрытия или сломанного светофора на дороги выходит регулировщик. Впрочем, все ли водителей знают, как соблюдать ПДД, когда уже он является главным.

В чем состоит задача

Так, Telegram-канал "А ты знаешь ПДД?", подготовил для автомобилистов непростую задачу. В нем нужно определить, кому из автомобилей разрешено движение на этот сигнал регулировщика.

Так, согласно пункту 8.8 ПДД, сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в частности с жезлом или диском с красным светоотрожателем. Отметим, что эта задача подразумевает только один правильный из четырех предложенных вариантов ответа.

Зеленому, синему и желтому автомобилям

Желтому и зеленому автомобилям

Черному и зеленому автомобилям

Желтому автомобилю

В правилах говорится, если правая рука регулятора вытянута вперед, то:

с левой стороны – разрешено движение трамвая слева, нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора;

со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только справа;

с правой и со стороны спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

Так что правильным в этом случае будет второй вариант – желтому и зеленому автомобилям. Другим транспортным средствам движение будет запрещено при этом сигнале регулировщика.

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