За какое нарушение ПДД в Украине "светит" штраф в размере 51 тысячи грн

Также можно потерять на длительное время водительское удостоверение

В Украине существуют разные суммы за нарушение того или иного правила дорожного движения. Есть случаи, когда расплачиваться за свои действия на дороге нужно серьезно.

"Телеграф" рассказывает, за что в Украине можно получить штраф в размере 51 тысячи грн. Кроме того, нарушение этого ПДД может привести к потере на длительное время водительских прав.

За какое нарушение ПДД предусмотрен штраф в 51 тысячу грн

Такое денежное наказание предусмотрено за управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Также это касается передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под влиянием таких лекарственных препаратов, а так же отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком осмотра состояния алкогольного, наркотического или иного или по применению лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Так, с самого начала за это нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 17 тысяч грн с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год. Если в течение года это нарушение произойдет снова, то оплатить придется 34 тысячи грн, а удостоверение отберут уже на три года. Если это произошло в третий раз за год, то уже сумма составляет именно 51 тысячу грн и лишение прав на 10 лет. Кроме того, состоится конфискация транспортного средства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в каких случаях можно избежать штрафа за пересечение двойной сплошной полосы. К сожалению, но это нарушение довольно популярно.