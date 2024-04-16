Как переоформить авто в Украине через "Дію"" и в Сервисном центре МВД: пошаговая инструкция и стоимость

В любом случае нужно получить заключение экспертного исследования

В Украине переоформить авто можно 2 способами – онлайн, через приложение "Дія", а также физически обратившись в любой Сервисный центр МВД. Предстоит собрать несколько документов и начать процедуру.

В случае, если переоформлять авто офлайн, нужно потратить несколько часов, а в "Дії" все делается гораздо быстрее. Рассказываем об обоих способах перерегистрации авто в Украине.

Переоформление авто через "Дію": пошаговая инструкция и цены

В декабре 2023 года в Украине была внедрена возможность переоформления авто. Как рассказал Президент Украины на Diia Summit 2023, приобрести и продать авто можно будет через 15 минут. Теперь услугой могут воспользоваться только физические лица. Услуга доступна для всех легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов, за которые не нужно платить налог.

Конечно, в услуге откажут, если ТС находится в розыске, владелец авто не подал информацию о месте жительства в Едином государственном демографическом реестре, есть какие-либо разногласия относительно соответствующих сведений об автомобиле.

Для того чтобы переписать авто онлайн, нужно сначала получить заключение экспертного исследования. Сделать это можно в Экспертной службе МВД и в других специализированных учреждениях. В этом заключении отмечается, что идентификационный номер авто настоящий, и другие значимые нюансы. Отметим, что срок действия заключения составляет 10 дней. После его получения можно перерегистрировать авто в "Дії".

Пошаговая инструкция по переоформлению авто в "Дії"

Зарегистрируйтесь на Портале "Дія" или в электронном кабинете водителя. Подайте заявление, заполнив те пункты, которые система не подтянула из реестров. Наложите электронную подпись. То же самое должен сделать и покупатель. Затем подождите, пока сотрудники Сервисного центра проверят все необходимые данные. Если все хорошо, то в приложении появится электронный вариант свидетельства о регистрации. Тогда новый владелец должен прибыть в Сервисный центр, чтобы сдать старые номерные знаки и получить новые документы на авто. Продавцу ехать не нужно.

Как переоформить авто офлайн

Также переоформить авто можно, обратившись в Сервисный центр. Для этого должны присутствовать как продавец, так и покупатель.

С собой нужно взять следующие документы:

свидетельство о регистрации; паспорт покупателя и продавца или заменяющие их документы (например, вид на постоянное проживание в Украине); заполнить заявление, которое будет предоставлено в Сервисном центре МВД; оплатить административную услугу за бланковые и специальные операции и предоставить соответствующие квитанции; пройти экспертное исследование ТС и получить соответствующие документы.

Стоимость услуг офлайн

Услуга по перерегистрации — 350 грн; Новый техпаспорт – 405 грн; Номерной знак – от 350 грн;

Стоимость услуг в "Дії"

Тарифы здесь почти идентичны тем, которые действуют в сервисных центрах МВД. Если новый собственник хочет получить пластиковый техпаспорт, нужно оплатить 405 грн. Если же использовать только цифровой вариант, не нужно это оплачивать. Если владелец желает оставить старые номерные знаки, это не стоит денег. За изготовление новых номерных знаков нужно оплатить 160 грн (это не касается специальных комбинаций номеров, за которые нужно платить отдельно).

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