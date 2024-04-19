В Украине продают разорванный пополам спорткар 2023 года выпуска: реакция соцсетей, фото

Кто-то разбился не в шутку

В Интернете и на площадках по продаже авто в Украине можно встретить максимально удивительные автомобили. Это и переделанные Жигули и Запорожцы на спорткары, и тюнингованные тракторы, и многое другое.

Но такого вы, вероятно, еще не видели. Разбитый полностью и разорванный пополам спорткар 2023 года выставили на продажу. Цену автор объявления, расположенном на инстаграмм-странице autobazar_ua1, не сообщает. Единственное, что известно – это модель, пробег (2 тысячи километров) и то, что авто в недалеком прошлом имело красивый красный салон.

BMW M3 Competition 2023 года выпуска: что известно об этом авто

BMW M3 является высокопроизводительным седаном, разработанным автоспортивным подразделением немецкого автопроизводителя. История выпуска началась в 1986 году, когда впервые вышло купе E30 M3. После этого также был выпущен кабриолет.

Автомобиль оснащен 3,0-литровым бензиновым двигателем с полным приводом и мощностью в 551 лошадиную силу. Автомобиль может достигать максимального крутящего момента в 650 Нм. Разгон с нуля до сотни у BMW M3 Competition 2023 выпуска составляет всего 3,4 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой – 302 километра в час. На рынке такой автомобиль стоит около 90-115 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

Соцсети после такого объявления традиционно просто разорвало. В основном комментарии шутливые типа "Причина продажи?", "Торг возле электроники?", "Состояние сел и уехал" и т.д. Ниже публикуем самые смешные из них, по нашему мнению.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве разбили 2 спортивных автомобиля из миллиона гривен. Это Porsche и BMW M4.