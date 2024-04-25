Харківський бізнесмен виставив на продаж суперкар McLaren: авто коштує шалених грошей

Автомобіль коштує 300 тисяч доларів

Нещодавно на продаж виставили розкішний золотистий суперкар McLaren 720S. Ціна автомобіля складає 300 тисяч доларів.

Відповідне оголошення розміщене на сторінці topcars_ukraine. Його власником є відомий харківський айтівець, який тимчасово проживає у Києві.

McLaren 720S: що відомо про цей автомобіль і його власника

Як писав "Телеграф" у матеріалі "На вулицях Києва помітили розкішний золотистий суперкар за 300 тисяч доларів: хто власник", машиною володіє харківський айтівець Андрій Іваненко.

Машину чоловік купив у США. Повідомляє, що машина мала незначні пошкодження бампера та коліс. Теперішній власник обтягнув автомобіль бронзовою плівкою. Машина має всього 4 тисячі кілометрів пробігу.

Андрій Іваненко зареєстрований як ФОП у Харкові. Він займається комп’ютерним програмуванням. У власних соцмережах чоловік хизується розкішним життям — відпочинком у різних країнах світу. Цікаво, що Андрій виїжджав за кордон під час війни. Нещодавно він закрив свій обліковий запис від чужих очей, але, як відомо, скріни не горять.

Також непересічною особистістю є дружина Іваненка Анастасія. У соцмережах вона представлена як співачка NASTIVA. Вона теж не живе в Харкові, а ділиться фотографіями то з Києва, то з Іспанії. До слова, саме Іспанію вона називає другою домівкою. А розкішне життя — це про цю жінку. Дорогий одяг, розкішний відпочинок на морі, вечірки, подарунки, — це все не приховує Анастасія Іваненко.

Ось трек "Палала" Анастасії Іваненко. Він вийшов 9 місяців тому. За цей час — 4,5 тисячі переглядів.

McLaren 720S 2018 року — це спортивний суперкар, що поєднує в собі передові технології та велику продуктивність. У серці 720S знаходиться потужний 4.0-літровий бітурбований V8 двигун. Цей двигун генерує дивовижні 710 кінських сил, що дозволяє автомобілю розганятися від 0 до 60 миль на годину за менше ніж 3 секунди. Двигун поєднаний з швидким семиступеневим подвійним зчепленням, яке забезпечує плавне подання потужності.

Показники продуктивності 720S справді вражають. Він має максимальну швидкість понад 210 миль на годину (340 км/год), що робить його одним із найшвидших серійних автомобілів на ринку. А цей автомобіль має тюнінгований двигун, завдяки якому максимальна потужність складає 979 к.с.

Раніше "Телеграф" писав, що поліція знайшла суперкар Ferrari гонщика "Формули-1". Його викрали майже 30 років тому.