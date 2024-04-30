Почему не стоит покупать водительское удостоверение, даже если его не отличить от настоящего: об этом нюансе вы не знали

Покупать подлог стоит не только потому, что это незаконно

Несмотря на то, что все знают, что покупка поддельного водительского удостоверения является незаконной, патрульные ежедневно обнаруживают десятки таких случаев по всей Украине. Даже если вам предлагают водительское удостоверение, которое, на первый взгляд, не отличается от настоящего, все равно существуют серьезные риски, связанные с такой покупкой.

Поэтому следует учиться водить, изучить правила, честно сдать экзамены — тогда никаких проблем не будет. В Национальной полиции Украины напоминают об опасности поддельных водительских удостоверений.

Первое и самое главное — поддельное водительское удостоверение не имеет законной силы. Это чревато уголовной ответственностью.

Вы сделаете мошенникам медвежью услугу

Кроме того, покупка поддельного водительского удостоверения несет большой риск для ваших личных данных и денег. Покупая такое удостоверение, вы предоставляете мошенникам конфиденциальные данные. Так они легко присваивают данные своих жертв, опустошая электронные кошельки.

Кроме того, обнаружить подделку очень легко, даже если его не отличить от оригинала. Дело в том, что поддельные удостоверения не отражаются в Кабинете водителя, приложении "Дія" и реестрах правоохранительных органов. Поэтому обнаружить подделку можно через несколько секунд после остановки транспортного средства.

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