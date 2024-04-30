Надо 5 документов: как переписать авто с мужа на жену

Автомобиль переписать сейчас можно через 15 минут.

Недавно в Украине ввели понятие военно-транспортного долга граждан. Требования прописаны в новом законе о мобилизации. В частности, документ предусматривает изъятие авто на нужды ВСУ (при условии, что у владельца есть не одно транспортное средство).

Поэтому многие украинцы поспешили переписывать свой второй автомобиль на родственников. Чаще мужчины переписывают авто на жену, реже — на детей или других членов семьи. Рассказываем, как быстро переписать автомобиль и какие документы для этого нужны.

Как переписать авто на жену или другого родственника

Сейчас в Украине можно переписать автомобиль двумя способами. Но не важно, какой способ вы выберете – онлайн или офлайн – нужно сначала получить экспертное заключение. Оно действительно 10 дней. Это процедура, похожая на техосмотр, когда специалисты проверяют номер кузова авто на совпадение с указанным в документах (и другие нюансы). Если вы уже получили заключение экспертного исследования, можно начинать перерегистрацию авто.

Перерегистрация авто онлайн: пошаговая инструкция

Если вы решили попробовать переписать авто онлайн, то в таком случае и покупателю и продавцу нужно войти на портал "Дія". Там продавец заполняет заявление о перерегистрации автомобиля. Система самостоятельно "подтягивает" те пункты, которые есть в реестре, так что заполнять нужно только пустые поля. Далее и владелец, и покупатель авто должен наложить на документ электронную цифровую подпись.

Подождите несколько минут (возможно, потребуется больше времени), чтобы работник сервисного центра МВД проверил все данные. Когда это будет сделано, у "Дії" появится свидетельство о регистрации автомобиля в электронном варианте. Далее продавец передает ключи от автомобиля новому владельцу, а тот должен прибыть в Сервисный центр МВД. Там он должен заменить номерные знаки и получить новые документы на автомобиль.

Переоформление авто офлайн

Чтобы переписать автомобиль, можно воспользоваться услугами Сервисного центра МВД. Можно выбрать любой, независимо от места регистрации. В очередях можно простоять несколько часов, потому рассчитайте свое время. На месте должны находиться как продавец, так и покупатель. Оформите заключение экспертного исследования и возьмите талон, в котором будет отображаться ваш порядок в очереди. Консультант потребует следующих документов:

паспорта продавца и покупателя; свидетельство о регистрации авто; Заявление (заполняется на месте); квитанции об оплате услуг.

Дальше схема такая же: новый владелец получает новые номерные знаки на авто и документы.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что теперь в Украину обязательно нужно возить ребенка в автокресле. Если этого не делать, предусмотрен большой штраф.