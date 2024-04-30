Чому не варто купувати посвідчення водія, навіть якщо його не відрізнити від справжнього: про цей нюанс ви не знали

Купувати підробку варто не лише через те, що це незаконно

Незважаючи на те, що всі знають, що купівля підробного посвідчення водія є незаконною, патрульні щодня виявляють десятки таких випадків по всій Україні. Навіть якщо вам пропонують посвідчення водія, яке, на перший погляд, не відрізняється від справжнього, все одно існують серйозні ризики, пов'язані з такою покупкою.

Через це варто таки вчитись кермувати, вивчити правила, чесно скласти іспити — тоді жодних проблем не буде. У Національній поліції України нагадують про небезпеку підробних посвідчень водія.

Перше і найголовніше, підроблене посвідчення водія не має законної сили. Це загрожує кримінальною відповідальністю.

Ви зробите шахраям ведмежу послугу

Крім того, купівля підробного посвідчення водія несе великий ризик для ваших особистих даних та грошей. Купуючи таке посвідчення, ви надаєте шахраям конфіденційні дані. Так вони легко привласнюють дані своїх жертв, спустошуючи електронні гаманці.

Крім того, виявити підробку дуже легко, навіть якщо її не відрізнити від оригіналу. Річ у тім, що підробні посвідчення не відображаються в Кабінеті водія, застосунку "Дія" та реєстрах правоохоронних органів. Тому виявити підробку можливо за кілька секунд після зупинки транспортного засобу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві неадекватні підлітки на авто провокували поліцію. Хлопці висовувалися з вікон машини, кричали і показували непристойні жести.