Какая медицинская справка нужна, чтобы получить водительское удостоверение: необходимые документы и стоимость

Придется изрядно побегать по врачам

В Украине тем, кто хочет получить водительское удостоверение, не только нужно изучить правила дорожного движения и успешно сдать теоретические и практические экзамены. Необходим еще ряд документов, среди которых есть медицинская справка.

Ее не трудно получить, но для этого необходимо много времени, ведь надо оббегать врачей и т.д. "Телеграф" собрал всю информацию по этому поводу и рассказывает, что нужно для того, чтобы получить медицинскую форму 083/о.

Какие документы нужно иметь для получения медицинской справки для водителя

Для начала соберите такие документы как паспорт, амбулаторная карточка из поликлиники, фото размером 3 на 4 см. Также в связи с введением военного положения мужчинам может понадобиться военный билет.

Также потребуется справка от нарколога и психиатра. Ее можно взять либо в специально уполномоченных медицинских учреждениях, либо в поликлиниках. Также нужно пройти ЛОРа, хирурга, невропатолога, окулиста и терапевта. Женщинам тоже нужно пройти гинеколога. Среди анализов обязательны следующие: стандартный общий анализ крови, анализ на содержание глюкозы, резус-фактор и группу крови. Кроме того – анализ мочи.

Если вы не хотите проходить эти анализы и тратить свое время, то почти в каждом городе Украины есть специализированные фирмы, которые выдают такие справки за несколько часов. Однако стоит обычно это гораздо дороже, чем вы бы потратили на анализы в своей поликлинике. В зависимости от города – от 500 грн.

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