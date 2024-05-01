Чиновника из ТЦК, мобилизовавшего авто, могут посадить на 12 лет: что он натворил

Чиновник изымал авто по собственному вкусу

В Запорожье чиновник из ТЦК решил выполнять военно-транспортный налог особым образом. В частности, он изымал автомобили, выбирая их по собственному вкусу.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. По сообщению прессслужбы Бюро, речь идет о должностном лице Центрального объединенного районного ТЦК и СП Запорожья.

Как выяснилось, этот офицер военкомата еще с начала полномасштабного вторжения отвечал за мобилизацию автомобиля. Однако он не учитывал границы юрисдикции военкомата, лимиты и документы от ОВА.

Событие произошло еще в марте 2022 года. Военный с вооруженным сопровождением зашел на автостоянку и изъял 4 грузовика и 1 микроавтобус. Их общая стоимость составляет 11 млн. грн. При этом владельцев машин он даже не сообщал о своем намерении, а взял только авто, которые были с ключами на тот момент. Теперь он за свои действия должен ответить — должностному лицу ТЦК и СП грозит до 12 лет в тюрьме.

Задержание должностного лица из ТЦК

Напомним, что в Украине недавно ввели понятие военно-транспортного долга, предусматривающего мобилизацию транспортных средств у граждан и предприятий. Изымать ТС должностные лица военкоматов будут не по своему усмотрению, а согласовывая потребности ВСУ с областными военными администрациями.

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