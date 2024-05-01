Их дешевле всего обслуживать и ремонтировать: названы топ-5 экономичных марок авто

Некоторые автомобили класса люкс безумно дороги в обслуживании

Старея, транспортные средства требуют затрат на ремонт, не говоря уже об обслуживании. Со старением автомобили требуют еще больше и больше денег.

Но среди них есть те, которые считаются более экономными, чем другие. Выяснилось, что это в основном американские марки. Об этом свидетельствует отчет Сonsumerreports.

Самые дешевые в обслуживании марки автомобилей – это, прежде всего, американские марки. Оказалось, что Tesla является самым дешевым брендом в целом по техническому обслуживанию и ремонту. В то же время немецкие бренды класса "люкс", такие как BMW, как правило, имеют самые высокие затраты на техническое обслуживание и ремонт.

Сравнение затрат на техническое обслуживание новых автомобилей усложняется тем фактом, что некоторые марки, в частности BMW и Toyota, предлагают бесплатное обслуживание новых автомобилей. В течение первых двух лет автомобили, как правило, нуждаются только в базовом техническом обслуживании, таких как замены масла и шин, на которые часто распространяется гарантия.

Однако анализ показывает, что затраты на техническое обслуживание и ремонт могут увеличиться по истечении периодов гарантии и бесплатного обслуживания.

Итак, список самых дешевых в обслуживании брендов авто

Tesla;

Buick;

Toyota;

Линкольн;

Форд.

Самыми дорогими в обслуживании являются Land Rover, Porsche и Mercedes-Venz. Эти авто больше разорят своих владельцев.

Также ранее "Телеграф" публиковал информацию о некоторых видах шин, которые помогут сэкономить до 20% горючего. Шины с низким сопротивлением качению обеспечивают меньшую потерю энергии во время движения.