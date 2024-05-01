Три модели авто, которые безошибочно выдадут скуфа

Проверенная классика автопрома может преподнести сюрприз в виде водителя

Каково это быть "скуфом"? Так обычно называют мужчин после 30-ти (а скорее, неопределенного возраста), которые перестали, или даже не начинали за собой следить. Отличительные черты скуфов – неряшливость, дряблое тело, пивной живот, идиотская стрижка и бесперспективная работа.

Скуф любит выпить, особенно пива, особенно перед телевизором. Потом поспорить о политике с высоты раздутого чувство собственной важности. Но все же Скуф получил права в универе. А вот какую машину он чаще всего водит.

ВАЗ-2109, та самая "вишневая девятка"

Первая взрослая мечта не только скуфа, но и его отца. Впрочем, ездит он на ней последние 20 лет, убеждая себя и окружающих, что машина может прослужить лет сто. Обязательный атрибут "девятки" – массажная накладка под задницу и задние сидения, заботливо затянутые домашними покрывалами. На торпеде – иконки, вместо ремня – заглушка. Бог бережет идиотов.

Daewoo Lanos/Dacia Logan

Легендарная классика, практически идентичные по параметрам скуфовозки, взорвавшие отечественные дороги в начале 2000-х. Скуфику они, конечно же достались от перекупов, умеренно убитыми, но не крашеными. Вместительный багажник поможет перевезти на дачу сразу полквартиры и вывезти обратно пологорода. Правда, после таких передвижений придется поковыряться под капотом. Таким образом, обе модели гарантируют приятные вечера в компании таких же скуфанов "на гаражах".

Chevrolet Aveo

Тяжелый люкс конца 2000-х, как и все "американцы" был прожорлив, и поэтому переведен на ГАЗ. Скуф экономен, но не жлоб, он же отвалил за машину порядка семи тысяч баксов. Поэтому на тюнинге экономить не будет: на стекла – пленку потемнее, на лобовуху – козырек. В салон – обязательную елочку-вонючку и магнитолу. На Chevrolet было круто возить подруг на дискотеку, теперь приходится возить жену на рынок.

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