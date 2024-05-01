Выведут из себя любого: 5 самых странных рулей, которые встречались в авто (фото)

Глядя на эти машины, кажется, что конструкторы сошли с ума

С тех пор, как в серийное производство вышли первые машины с круглым рулевым колесом, в погоне за прекрасным дизайнеры нередко забывали о здравом смысле и комфорте водителя. Как мы понимаем, о гидроусилителях еще не было и речи. А вот скандальные курьезы случались.

За последние 50 лет автолюбители повидали и рули-штурвалы, и рули-тетрисы, и даже рули-пистолеты. Но невзирая на весь футуризм, а иногда и абсурд дизайна, некоторые из них до сих пор пользуются популярностью и стали признаком высокого класса.

Mercedes-Benz 300 SL

Этот мерседес был маленьким, довольно узким и очень тесным по современным меркам автомобилем. Поэтому, чтобы просто сесть на водительское сиденье, руль приходилось опускать.

Maserati Boomerang

Эта модель произвела настоящий фурор на автосалоне 1971 года. Дизайнеры просто запихнули всю приборную панель в рулевое колесо. К счастью, она не вращалась, но так или иначе, была признана нефункциональной, хоть и вполне рабочей. Сегодня единственный Boomerang находится в частной коллекции.

Lancia Medusa

Дизайнеры Lancia переплюнули коллег из Maserati и разместили на руле клавиатуру. Инженеры компании решили, что все функциональные кнопки будут на ступице руля. И все бы ничего, но в Lancia Medusa было 25 (!) таких кнопок. Считалось, что подобный дизайн обеспечит водителю удобное управление всеми системами автомобиля без необходимости отпускать руль.

Subaru XT

На волне популярности первых игровых консолей японский автопром решил усовершенствовать и рулевое колесо у новой Subaru. Руль на двух спицах в виде пистолета сочетался с приборной панелью в стиле аркадных стрелялок. Не взирая на абсолютно неудобный функционал, модель выпускали до 1991 года.

Mazda MX-03

Если вы мечтали стать пилотом, но получили только водительские права, автоконструкторы Mazda, очевидно, постарались воплотить ваши детские мечты. Иначе как объяснить, что в новой модели авто появился настоящий штурвал вместо руля. Но и это еще не все. Вместо рычага коробки передач был джойстик.

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