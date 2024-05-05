Автомеханик со стажем назвал самую опасную неисправность, из-за которой можно слететь с дороги

Водители часто не обращают внимания на небольшие изменения в поведении руля

Люфт руля – это зазор или свободный ход между рулевым колесом и механизмом управления автомобилем. Он может возникнуть из-за износа деталей, неправильной установки или регулировки рулевого устройства. Хотя небольшой люфт считают допустимым, слишком большой зазор нередко приводит к существенным проблемам.

Люфт руля снижает чувствительность управления и точность реакции автомобиля на действия водителя. Автомеханик в популярной соцсети рассказал об одной их причин неисправности. И что это может привести к затруднениям в маневрировании и ухудшению управляемости, особенно на высоких скоростях или в экстремальных ситуациях на дороге.

Кроме того, большой люфт руля может стать источником нежелательных вибраций и шумов во время движения, что создает дополнительный дискомфорт для водителя и пассажиров.

Почему возникает люфт руля

А вот причиной такого люфта может быть незначительная на первый взгляд поломка. Но если вовремя ее не устранить, печальные последствия не за горами. Итак, прежде всего проверьте крепление рулевого вала. Болт крепления должен быть надежно затянут. Если он открутится и выпадет при движении, телескопический рулевой вал постепенно опустится, и руль потеряет связь с колесами.

Если трагедии в этом случае и удастся избежать, то ситуация приведет к износу других деталей подвески и рулевого управления, таких как рулевые тяги и шарниры, что может повлечь за собой дополнительные расходы на ремонт и обслуживание автомобиля.

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